Селянин из Шигонского района получил срок за хранение пороха и самодельных патронов

В полицию Шигонского района поступила информация о том, что 55-летний житель села Байдеряково незаконно хранит боеприпасы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
При досмотре частного домовладения полиция нашла в надворной постройке несколько банок с 230 граммами бездымного пороха и 21 самодельный патрон.
Задержанный пояснил, что порох, капсюли, дробь и другие приспособления для изготовления патронов он забрал из родительского дома после смерти отца-охотника, а после самостоятельно изготовил патроны и хранил их вместе с остатками пороха в сарае.
На мужчину возбудили два уголовных дела по статьям "Незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию".
Шигонский районный суд приговорил виновного к 4 годам условно с возложением дополнительных обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных не реже одного раза в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках