Селянин из Шигонского района получил срок за хранение пороха и самодельных патронов

В полицию Шигонского района поступила информация о том, что 55-летний житель села Байдеряково незаконно хранит боеприпасы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре частного домовладения полиция нашла в надворной постройке несколько банок с 230 граммами бездымного пороха и 21 самодельный патрон.

Задержанный пояснил, что порох, капсюли, дробь и другие приспособления для изготовления патронов он забрал из родительского дома после смерти отца-охотника, а после самостоятельно изготовил патроны и хранил их вместе с остатками пороха в сарае.

На мужчину возбудили два уголовных дела по статьям "Незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию".

Шигонский районный суд приговорил виновного к 4 годам условно с возложением дополнительных обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных не реже одного раза в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.