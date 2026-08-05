Сварщик из Тольятти устал терпеть рев соседского мотоцикла и поджег его

В начале июля в полицию Тольятти обратился мужчина, который сообщил, что рядом с одним из домов в Автозаводском районе загорелся его мотоцикл Regulmoto. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сумму ущерба оценили в 200 тыс. рублей.

Потерпевший пояснил, что в этот день у него произошел конфликт с соседом и, вероятно, он мог ему отомстить, повредив имущество.

По записям с камер наружного видеонаблюдения полиция выяснила, что злоумышленник облил бензином мотоцикл и поджег его.

В течение суток возле одного из многоквартирных домов сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили подозреваемого и задержали. Им оказался 48-летний тольяттинец, работающий сварщиком на одном из предприятий города. Он признался, что, будучи пьяным, решил поджечь мотоцикл. Задержанный добавил, что не раз делал замечания владельцу из-за сильного шума мототранспорта, на которые мужчина никак не реагировал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".