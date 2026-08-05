Сварщик из Тольятти устал терпеть рев соседского мотоцикла и поджег его

В начале июля в полицию Тольятти обратился мужчина, который сообщил, что рядом с одним из домов в Автозаводском районе загорелся его мотоцикл Regulmoto. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сумму ущерба оценили в 200 тыс. рублей.
Потерпевший пояснил, что в этот день у него произошел конфликт с соседом и, вероятно, он мог ему отомстить, повредив имущество.
По записям с камер наружного видеонаблюдения полиция выяснила, что злоумышленник облил бензином мотоцикл и поджег его.
В течение суток возле одного из многоквартирных домов сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили подозреваемого и задержали. Им оказался 48-летний тольяттинец, работающий сварщиком на одном из предприятий города. Он признался, что, будучи пьяным, решил поджечь мотоцикл. Задержанный добавил, что не раз делал замечания владельцу из-за сильного шума мототранспорта, на которые мужчина никак не реагировал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках