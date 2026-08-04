Самарца подозревают в получении крупных выплат по подложным документам об инвалидности

Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере", сообщает региональный следком.
Житель Октябрьского района Самары не позднее 2016 г. предоставил в Пенсионный фонд фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у него инвалидности. На основании указанных документов фигуранту была установлена ежемесячная денежная выплата, которая выплачена на общую сумму более 800 тыс. рублей.
Идет следствие.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках