Самарца подозревают в получении крупных выплат по подложным документам об инвалидности

Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере", сообщает региональный следком.

Житель Октябрьского района Самары не позднее 2016 г. предоставил в Пенсионный фонд фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у него инвалидности. На основании указанных документов фигуранту была установлена ежемесячная денежная выплата, которая выплачена на общую сумму более 800 тыс. рублей.

Идет следствие.