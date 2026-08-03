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Преступления Происшествия

Мигрант из Таджикистана пытался подкупить полицию Тольятти, чтобы его не выдворяли из России

ТОЛЬЯТТИ. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)".

В конце мая полиция задержала мигранта, который уклонялся от выезда из РФ по истечении установленного срока пребывания.  Для оформления административного материала задержанного перевезли в служебном автомобиле в отдел полиции. По пути иностранец, не испытывая желания привлекаться к административке и планируя избежать выдворения из страны, предложил двум полицейским взятку в 20 тыс. рублей.

Получив отказ, он не отступил от своего замысла и вложил деньги в служебный блокнот полицейского. Это усугубило его положение: вместо административной он получил уголовную статью.

"Обстоятельства совершенного преступления подсудимый не оспаривает, вину признал в полном объеме предъявленного ему обвинения, пояснив, что разрешение для законного пребывания на территории РФ у него действительно отсутствовало, но он продолжал жить в Тольятти, полагая, что его не поймают. После задержания сотрудниками полиции он понимал, что его выдворят из России, поэтому решил дать взятку, чтобы его отпустили", — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Автозаводского района.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратнойсуммы взятки.

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