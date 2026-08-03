Мигрант из Таджикистана пытался подкупить полицию Тольятти, чтобы его не выдворяли из России

Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)".
В конце мая полиция задержала мигранта, который уклонялся от выезда из РФ по истечении установленного срока пребывания. Для оформления административного материала задержанного перевезли в служебном автомобиле в отдел полиции. По пути иностранец, не испытывая желания привлекаться к административке и планируя избежать выдворения из страны, предложил двум полицейским взятку в 20 тыс. рублей.
Получив отказ, он не отступил от своего замысла и вложил деньги в служебный блокнот полицейского. Это усугубило его положение: вместо административной он получил уголовную статью.
"Обстоятельства совершенного преступления подсудимый не оспаривает, вину признал в полном объеме предъявленного ему обвинения, пояснив, что разрешение для законного пребывания на территории РФ у него действительно отсутствовало, но он продолжал жить в Тольятти, полагая, что его не поймают. После задержания сотрудниками полиции он понимал, что его выдворят из России, поэтому решил дать взятку, чтобы его отпустили", — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Автозаводского района.
Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратнойсуммы взятки.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках