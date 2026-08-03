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Общество

В Самаре установится ясная и солнечная погода

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 3 по 7 августа, в регионе ожидается ясная и теплая погода без осадков.

В понедельник, 3 августа, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +28…+30 °C.

4 числа в регионе будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +23…+28 °C.

В среду, 5 августа, в Самарской области по-прежнему прогнозируется малооблачная погода. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +23…+28 °C.

6 августа синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы +11…+16 °C, днем столбик термометра поднимется до +24…+29 °C.

В пятницу, 7 августа, в Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем воздух прогреется до +25…+30 °C.

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