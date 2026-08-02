В Самаре 31 июля был побит 37-летний рекорд по количеству осадков

В пятницу, 31 июля, в Самаре и Тольятти был перекрыт суточный максимум количества осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре такие обильные дожди в этот день последний раз наблюдались 37 лет назад, в 1989 году, а в Тольятти - в 1984-м.