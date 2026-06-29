Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Жители и гости Самары отмечают, что в городе появилось огромное количество сухих деревьев. Целые аллеи погибших растений можно наблюдать на улице Аэродромной, Московском шоссе, на набережной и в других районах. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский рассказал о причине в интервью Волга Ньюс.
По его словам, ситуация связана в основном с ясеневой златкой, которая уничтожила огромное количество деревьев. Только в парках погибло примерно 1000 растений, еще 400 - на набережной.
"Деревья заболели около пяти лет назад. Если бы оперативно были приняты меры и первые пораженные растения удалить, то остальные выжили бы", - заявил Евгений Владимирский.
Мэр Иван Носков распорядился рассмотреть все возможные способы спасения деревьев. Поэтому их оставили в зиму. При сильных морозах (ниже -30 градусов в течение нескольких дней) вредитель погибает.
"Однако такой погоды не было. Весной мы провели анализы и выяснили, что в деревьях еще присутствует златка. И все же некоторым дадим еще один шанс на выживание. Решили подойти к этой ситуации не с точки зрения эстетики, а с точки зрения сохранности. Ведь вырастить дерево - процесс долгий. Чтобы оно достигло 10-метровой высоты, уходит 15 лет. А нам важно поддерживать практическую пользу зеленого каркаса города: поглощение углекислого газа и выделение кислорода", - объяснил Евгений Владимирский.
В частности, под спасательную операцию подпали деревья, которые, хотя и частично сухие, но дали зеленые побеги. Их кронируют, спилив всю сухую часть. Также на год-два оставят деревья, у которых еще сохранился твердый ствол.
"Изучив научные материалы, вместе со специалистами в сфере озеленения мы выяснили, что после болезни деревья могут впадать в анабиоз до двух лет, а затем снова пойти в рост, - пояснил глава департамента. - Конечно, надеемся на помощь экосистемы. В этом году у нас в Самаре много птиц. Помогать деревьям будут дятлы. В заболевших растениях они находят пищу - тех самых вредителей, которые съедают ствол изнутри. Обрабатывая дерево, дятел спасает и те, что находятся рядом. Распространение вредителей останавливается".
Впрочем, у некоторых деревьев стадия болезни достигла такого уровня, что их уже не спасти. Они пойдут под вырубку.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????