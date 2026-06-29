16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев Мэрия Самары сформирует муниципальное задание на разведение растений Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев" "Т Плюс" заменит 1,5 км теплосетей на улице Николая Панова в Самаре Газовики напомнили о правилах противопожарной безопасности на объектах

ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 130
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители и гости Самары отмечают, что в городе появилось огромное количество сухих деревьев. Целые аллеи погибших растений можно наблюдать на улице Аэродромной, Московском шоссе, на набережной и в других районах. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский рассказал о причине в интервью Волга Ньюс.

Фото: Александра Белова
Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев" Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев"
Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

По его словам, ситуация связана в основном с ясеневой златкой, которая уничтожила огромное количество деревьев. Только в парках погибло примерно 1000 растений, еще 400 - на набережной.

"Деревья заболели около пяти лет назад. Если бы оперативно были приняты меры и первые пораженные растения удалить, то остальные выжили бы", - заявил Евгений Владимирский.

Мэр Иван Носков распорядился рассмотреть все возможные способы спасения деревьев. Поэтому их оставили в зиму. При сильных морозах (ниже -30 градусов в течение нескольких дней) вредитель погибает.

"Однако такой погоды не было. Весной мы провели анализы и выяснили, что в деревьях еще присутствует златка. И все же некоторым дадим еще один шанс на выживание. Решили подойти к этой ситуации не с точки зрения эстетики, а с точки зрения сохранности. Ведь вырастить дерево - процесс долгий. Чтобы оно достигло 10-метровой высоты, уходит 15 лет. А нам важно поддерживать практическую пользу зеленого каркаса города: поглощение углекислого газа и выделение кислорода", - объяснил Евгений Владимирский.

В частности, под спасательную операцию подпали деревья, которые, хотя и частично сухие, но дали зеленые побеги. Их кронируют, спилив всю сухую часть. Также на год-два оставят деревья, у которых еще сохранился твердый ствол.

"Изучив научные материалы, вместе со специалистами в сфере озеленения мы выяснили, что после болезни деревья могут впадать в анабиоз до двух лет, а затем снова пойти в рост, - пояснил глава департамента. - Конечно, надеемся на помощь экосистемы. В этом году у нас в Самаре много птиц. Помогать деревьям будут дятлы. В заболевших растениях они находят пищу - тех самых вредителей, которые съедают ствол изнутри. Обрабатывая дерево, дятел спасает и те, что находятся рядом. Распространение вредителей останавливается".

Впрочем, у некоторых деревьев стадия болезни достигла такого уровня, что их уже не спасти. Они пойдут под вырубку.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5