Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Жители и гости Самары отмечают, что в городе появилось огромное количество сухих деревьев. Целые аллеи погибших растений можно наблюдать на улице Аэродромной, Московском шоссе, на набережной и в других районах. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский рассказал о причине в интервью Волга Ньюс.

Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев" Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

По его словам, ситуация связана в основном с ясеневой златкой, которая уничтожила огромное количество деревьев. Только в парках погибло примерно 1000 растений, еще 400 - на набережной.

"Деревья заболели около пяти лет назад. Если бы оперативно были приняты меры и первые пораженные растения удалить, то остальные выжили бы", - заявил Евгений Владимирский.

Мэр Иван Носков распорядился рассмотреть все возможные способы спасения деревьев. Поэтому их оставили в зиму. При сильных морозах (ниже -30 градусов в течение нескольких дней) вредитель погибает.

"Однако такой погоды не было. Весной мы провели анализы и выяснили, что в деревьях еще присутствует златка. И все же некоторым дадим еще один шанс на выживание. Решили подойти к этой ситуации не с точки зрения эстетики, а с точки зрения сохранности. Ведь вырастить дерево - процесс долгий. Чтобы оно достигло 10-метровой высоты, уходит 15 лет. А нам важно поддерживать практическую пользу зеленого каркаса города: поглощение углекислого газа и выделение кислорода", - объяснил Евгений Владимирский.

В частности, под спасательную операцию подпали деревья, которые, хотя и частично сухие, но дали зеленые побеги. Их кронируют, спилив всю сухую часть. Также на год-два оставят деревья, у которых еще сохранился твердый ствол.

"Изучив научные материалы, вместе со специалистами в сфере озеленения мы выяснили, что после болезни деревья могут впадать в анабиоз до двух лет, а затем снова пойти в рост, - пояснил глава департамента. - Конечно, надеемся на помощь экосистемы. В этом году у нас в Самаре много птиц. Помогать деревьям будут дятлы. В заболевших растениях они находят пищу - тех самых вредителей, которые съедают ствол изнутри. Обрабатывая дерево, дятел спасает и те, что находятся рядом. Распространение вредителей останавливается".

Впрочем, у некоторых деревьев стадия болезни достигла такого уровня, что их уже не спасти. Они пойдут под вырубку.