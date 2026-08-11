Три проекта из Самарской области признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

В Москве на XI форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по всем трекам конкурсного отбора 2026 года. Среди победителей три проекта от Самарской области, которые получат федеральное финансирование в 2027 году.

Среди лучших проектов:

1. Сквер "Гостиная" в Нефтегорске. Проектом благоустройства предусмотрены современная детская зона, площадка для воркаута, кинотеатр под открытым небом и парковка. Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, навесы и уличное освещение, а также высажены новые деревья и кустарники.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ



2. "Берег перелетных птиц" — прибрежная территория озера Приказное в селе Утевка Нефтегорского района. В рамках реализации проекта появятся перголы в виде птиц, детские площадки и торгово-ремесленные павильоны. Также предусмотрено строительство башни "Ветер перемен" в виде скворечника для наблюдения за птицами.

3. "Парк Космонавтов — точка опоры" в селе Хворостянка. В рамках реализации проекта появятся детская и спортивная площадки, новые тематические арт-объекты, фонтан и сцена для проведения праздников, а также будет высажен яблоневый сад и другие аллеи.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Это заслуга жителей, которые озвучили свои идеи и предложения, а также всей команды правительства региона. Мы продолжаем системно работать над тем, чтобы жизнь в нашем регионе становилась комфортнее", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

На благоустройство новых общественных пространств в Самарской области из федерального бюджета в следующем году будет направлено 233,7 млн руб., а также привлечены средства частных инвестиций в размере 19,75 млн рублей.

Всероссийский конкурс, инициированный президентом России в 2018 г., проводится Минстроем России в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 г. интегрирован в структуру национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ключевые цели конкурса — создание современных комфортных общественных пространств с ярким национальным характером, развитие исторических территорий и сохранение культурного наследия, а также формирование механизма прямого участия граждан в решении вопросов развития городской среды.

К участию допускаются населенные пункты с численностью до 300 тыс. человек, включая опорные населенные пункты и исторические поселения, являющиеся административными центрами регионов.

"Благоустройство общественных пространств — важный элемент развития регионов. Оно меняет облик городов и улучшает качество жизни людей. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды на протяжении восьми лет выступает драйвером преобразования населенных пунктов нашей страны", — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

За всю историю конкурса Самарская область одержала победу с 29 проектами, 22 из которых уже реализованы. Среди самых ярких благоустроенных общественных пространств — три набережные в Сызрани, парк "Поколений" в Октябрьске, Морквашинский сад в Жигулевске, парк на озере Крымское в Кинеле, Отрадный парк в Отрадном и многие другие.

Еще четыре проекта реализуются в текущем году:

— "Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья" (Сызрань);

— "Новая интерпретация сквера "Голубые ели" (Новокуйбышевск);

— благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (1-й этап, Чапаевск);

— "Аллея мечты" — благоустройство по улице Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-й этап, Октябрьск).

Кроме того, в 2026 г. в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области будет благоустроено 131 общественное пространство и 102 дворовые территории.