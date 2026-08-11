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Врио руководителя ФССП по Самарской области назначен Илья Решетняк

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио руководителя ФССП – главного судебного пристава по Самарской области назначен генерал-майор внутренней службы Илья Решетняк.

Данная информация отражена на сайте ФССП по Самарской области. Как пишет vzsar.ru, кадровые перестановки происходят в рамках плановой ротации глав региональных управлений.

Илья Решетняк родился 23 апреля 1978 года. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности "юрист". В структурах ФССП служит с 2001 года. Прошел путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя.

С марта 2017 г. исполнял обязанности главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В 2018 г. был представлен коллективу в качестве постоянного руководителя УФССП по Саратовской области. В дальнейшем статус ведомства был повышен до главного управления.

 

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