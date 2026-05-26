ВККС отказалась рекомендовать Ксению Мельникову в председатели Самарского облсуда

Ксении Мельниковой, претендовавшей на кресло председателя Самарского областного суда, не удалось получить рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей.
"Высшая квалификационная коллегия судей, с учетом мнения Игоря Краснова (главы Верховного Суда РФ. - Прим. Волга Ньюс), отказала Ксении Мельниковой в рекомендации кандидатом на должность председателя Самарского областного суда", - сообщает пресс-служба Верховного Суда России.
Напомним, с 2019 г. Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 года. Впоследствии он получил рекомендацию ВККС на должность председателя Калужского областного суда.
Конкурс на должность главного судьи Самарской области был объявлен еще в 2024 году. Заявки подавали судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Игорь Тимохин, председатель Промышленного районного суда Самары Татьяна Керосирова и председатель Автозаводского районного суда Тольятти Светлана Новинкина. Однако ВККС отказала им в рекомендациях. Та же судьба постигла и заявку судьи Самарского облсуда Ксении Мельниковой.
Сейчас обязанности председателя Самарского областного суда исполняет его заместитель Александр Шилов.
