В Пестравском районе построят новые водонапорные башни

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе Тольятти.

К главе региона обратились жители с. Высокое и п. Овсянка Пестравского района Александр Черников и Алексей Клюев по вопросу отсутствия качественного водоснабжения.

В с. Высокое проживает 1116 человек — водонапорная башня действует с 1981 года. В поселке Овсянка проживает 281 человек, водонапорная башня введена в эксплуатацию в 1987 году. Техническое состояние ствола башен аварийное: наблюдаются коррозия, отслоение металла, разгерметизация сварных швов. Кроме того, особенности холмистого рельефа местности не позволяют обеспечить стабильное качество и необходимый напор воды. Особенно остро проблема проявляется в летний период, когда возрастает водоразбор из-за активного использования приусадебных участков.

"Сергей Викторович, глава Пестравского муниципального района, четко обозначил проблему, что требуется не ремонт, а полная замена оборудования. Наши текущие финансовые возможности, честно говоря, ограничены. Однако после консультации с Андреем Валентиновичем Мурзовым, депутатом областной Думы, представляющим в том числе ваш район, мы вынесли этот вопрос на обсуждение в региональном отделении партии "Единая Россия". Коллеги нас поддержали. Строительство уже началось, и до 1 августа мы завершим возведение двух водонапорных башен", — прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Сергей Богомолов обратился с просьбой увеличить количество окон приема и выдачи документов в офисе МФЦ Центрального района города Тольятти. "Обратился в МФЦ, очереди большие, результата нет. Бесконечный поток людей. Несколько раз приезжал, ситуация повторялась", — поделился мужчина.

В общей сложности в МФЦ Тольятти функционирует 143 окна приема и выдачи документов. Проведенный анализ показал высокую нагрузку на офисы в Центральном районе, что связано с востребованностью широкого перечня услуг, в том числе длительных по времени оказания и сезонных.

"Это новое отделение МФЦ на б-ре 50 лет Октября, 22, открылось в прошлом году. Мы понимаем, что его нужно дальше расширять и благодаря поддержке региона и муниципалитета, нам удалось заключить муниципальный контракт и планируем до конца года завершить ремонт и дополнительно там открыть еще 18 окон", — доложил глава Тольятти Илья Сухих.

Также в рамках открытия дополнительных окон МФЦ в Центральном районе планируется выделение помещения для размещения социальных координаторов филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Самарской области. Помещение будет иметь отдельный вход, оборудовано пандусом и организовано с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Размещение социальных координаторов Фонда "Защитники Отечества" на базе центра "Мои документы" позволит обеспечить получение в одном месте максимально возможного количества мер социальной поддержки, государственных и муниципальных услуг для участников СВО и членов их семей.