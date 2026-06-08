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Губернатор Власть и политика

На оперативном совещании губернатор Федорищев рассмотрел исполнение поручений по итогам выезда в Октябрьск

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги выезда в Октябрьск. Рабочая поездка в городской округ состоялась 18 мая, по ее окончании были сформированы поручения администрации муниципалитета для отработки. На сегодняшнем совещании глава г. о. Октябрьск Владимир Ревин доложил об их выполнении.

Фото: Иван Макеев

Ряд просьб главе региона в ходе поездки высказали сотрудники предприятия "Нефтяной Терминал Самара" — в частности, о ремонте канализационного коллектора, продолжении капитального ремонта школы № 5 и восстановлении ограждения детского сада.

Для решения проблемы износа инженерных сетей запланировано приобретение специализированной техники. Конкурсные процедуры для закупки запланированы до 20 июля, сформирована также заявка на замену оборудования насосной станции № 3 — здесь городу необходима финансовая поддержка. Ведется работа по составлению сметной документации для ремонта канализационных систем 15 многоквартирных домов, где затоплены подвалы.

До 15 августа будет сделано ограждение детсада "Золотая рыбка". В детском саду № 5 проводится капитальный ремонт пищеблока, кровли, устройство вентиляции и замена автоматической пожарной сигнализации, завершающий этап капремонта здания запланирован на 2027–2028 годы, как и завершение капремонта школы № 5 с благоустройством прилегающей территории. Владимир Ревин обратился с просьбой к губернатору уменьшить процент софинансирования этих работ из местного бюджета в связи с его дефицитом.

Устранены замечания по благоустройству парка им. Максима Горького. Там были спилены аварийные деревья, а внешний вид здания тира до 20 июля будет приведен в соответствие с дизайн-кодом парка, об этом достигнуты договоренности с собственником тира.

По просьбе местной жительницы, дочери погибшего участника СВО, с которой она обратилась к главе региона, около парка организована автомобильная парковка — до 20 июня там нанесут разметку.
Сформирован план по дорожным работам. До 1 октября текущего года будут сделаны ливневки на проезжей части дороги в районе дома № 48 по ул. Ульяновской. Ремонт участков дороги от улицы Ленина до школы № 9 и от школы до дома № 2 по улице Курской включен в план 2027 года, сейчас готовят смету.

Организована диспансеризация вернувшихся участников СВО, в центральной городской больнице закреплен врач — терапевт, оказывающий сопровождение ветеранов. С каждым ведется индивидуальная работа. Владимир Ревин доложил также о том, какие меры принимаются для трудоустройства вернувшихся участников СВО. Заявки и просьбы участников СВО и их семей отрабатываются совместно с городским филиалом Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

Кроме того, в докладе были обозначены планы по обеспечению жильем детей-сирот.

Вячеслав Федорищев отметил проработку проблем администрацией Октябрьска. "Есть чем заниматься предметно. По всем пунктам, которые озвучил глава, прошу внимательно посмотреть, — обратился он к первому заместителю губернатора Самарской области — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову. — Есть вещи, которые мы, к сожалению, не сможем сразу поддержать. Вместе с тем, достаточно хорошо проработанный перечень поручений — надо помогать".

Как сообщил Виталий Шабалатов, вопросы финансирования из резервного фонда и включения объектов в госпрограммы по ЖКХ, дорогам предварительно отработаны. "Просьба главы района о снижении софинансирования объективная, и я дал поручение министерству экономического развития и министерству финансов проанализировать ситуацию, выявить районы с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью и в отношении них принять соответствующее решение", — отметил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

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