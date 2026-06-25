Губернатор вручил награды лучшим работникам ОКБ ПАО "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 25 июня, губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников опытно-конструкторского бюро ПАО "ОДК-Кузнецов". Церемония, посвященная 80-летию со дня образования предприятия и 115-летию со дня рождения Н. Д. Кузнецова, прошла на площадке конструкторского бюро.

Перед началом мероприятия глава региона осмотрел выставку, где представлен ряд авиационных, ракетных и промышленных двигателей, производство которых в разные годы осуществлялось на заводе.

Губернатор поприветствовал ветеранов и трудовой коллектив "ОДК-Кузнецов", отметив историческую значимость предприятия для страны.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Величайшие конструкторы, которые здесь работали 50, 60 лет назад, — это, несмотря на новые технологии, интеллектуальный фундамент. Это по-настоящему прогрессивное видение перспективных технологий будущего, ставшее основой инженерной школы. Наша страна всегда была сильна промышленным развитием, которое шло на шаг, на два впереди, — и в этом огромная заслуга людей, которые создают величие России здесь, в конструкторском бюро", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона особо отметил вклад каждого из почти 9 тысяч сотрудников предприятия в общее дело — "не только в перспективное будущее страны, но и в Победу".

"У каждого в зале наверняка есть ребята — либо члены семьи, либо друзья, которые ушли на фронт, защищают нашу страну. И я хотел бы сказать спасибо всем, кто поддерживает наших бойцов. В вашем лице сказать настоящим труженикам тыла огромное спасибо за труд. От вас очень многое зависит. У вас получается делать те изделия, которые и сейчас, и в будущем сделают нашу страну еще сильнее", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

История конструкторского бюро, прославившего Самарскую область на весь мир, неотделима от биографии его лидера — Генерального конструктора авиационных, ракетных и индустриальных двигателей, дважды Героя Социалистического труда, академика Николая Кузнецова. Под его руководством коллектив создал плеяду двигателей, каждый из которых был новым словом в науке, в технических решениях или в конструкции.

Сегодня глава региона пообщался с Татьяной Кузнецовой — дочерью Николая Дмитриевича, которая тоже приняла участие в мероприятии. "Говорили о преемственности — той самой, которая есть на предприятии, которая заслуживает огромного уважения", — пояснил он.

В ходе церемонии Вячеслав Федорищев вручил награды — почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области отличившимся сотрудникам опытно-конструкторского бюро. Обладателем Почетного звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса" стал из руководителей ОКБ И. Селиванов.