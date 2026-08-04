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Губернатор Власть и политика

Губернатор сделал выговор министру энергетики и ЖКХ

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял кадровое решение по итогам доклада о подготовке к отопительному сезону во время оперативного совещания областного правительства 4 августа.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Докладывая о ситуации на объектах, и.о. министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин сообщил, что в красной зоне находится реконструкция сетей водоснабжения в Сызрани. В частности, возникли проблемы с заходом документации в экспертизу. Работы на этом объекте ведет ООО "СамРЭК", подконтрольное областному правительству.

Губернатор поинтересовался, кто является "руководителем у этой организации с точки зрения правительства". На что получил ответ, что совет директоров компании возглавляет замминистра энергетики и ЖКХ Петр Токмак. 

"У меня достаточно накопилось претензий к этой организации, работа выполняется халатно. Я не только об этом объекте. [...] Какой пример мы подаем? Подрядчиков коммерческих воспитываем, призываем их к качеству работ, а сами в нашей государственной госкомпании показываем такой подход...", - заявил глава региона.

Он поручил председателю правительству Виталию Шабалатову объявить выговор министру энергетики и ЖКХ Виталию Брижаню и расторгнуть трудовой договор с руководителем "СамРЭК".

Напомним, Петр Токмак был назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области - руководителем департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры в начале 2025 года. До этого он был директором МУП "Волжское ЖКХ" пгт Волжский Красноярского района.

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