В Самаре Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения жителей на личном приеме

Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре.

Жительница Самары Татьяна Литвинова рассказала главе региона, что в доме №10 на проспекте Металлургов в очень плохом состоянии крыша: "Она скатная, из шифера - он потрескался, полопался. Крыша протекает давно, лет пять точно. Водой нам заливает подъезды, квартиры - и ведра ставим, и целлофан положили. Это большая проблема".

Дом 1954 года постройки, летом прошлого года там приводили в порядок инженерные системы, теперь требуется капитальный ремонт кровли - он, согласно региональной программе, должен быть осуществлен до конца 2027 года. По поручению губернатора сроки перенесли - работы начнутся в конце июля текущего года.

"У нас капремонт достаточно регламентирован по срокам, но здесь проблеме уже пять лет - это неправильно. Решение мы с коллегами обсудили, приняли. Ремонт сделаем в этом году, - отметил Вячеслав Федорищев. - Два-три месяца достаточно, чтобы такой объект починить". Губернатор поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталию Брижаню держать задачу на личном контроле.

Самарчанка Екатерина Бородулина обратилась к Вячеславу Федорищеву по поводу благоустройства территории школы №164 в поселке Береза, где учится ее дочь. Школа построена в 1970 году, асфальтовое покрытие не ремонтировали очень давно. "У главного входа проводятся линейки - у нас много творческих коллективов, дети выступают, танцуют, а там асфальт вздулся. Первоклашки бегают - можно споткнуться, это опасно", - рассказала жительница.

Губернатор подчеркнул: до 1 сентября асфальтовое покрытие будет приведено в порядок. Он дал необходимые поручения главе г.о. Самара Ивану Носкову.

Екатерина Бородулина выразила благодарность за внимание к проблемам школы - в прошлом году в здании заменили ветхие деревянные оконные конструкции.

"Школа хорошая, широкие коридоры, большие окна. Но сквозняки были, дети болели. Окна заменили - посещаемость стабилизировалась. У вас замечательные люди в команде. Мы обратились, и нас услышали. Спасибо большое", - сказала она Вячеславу Федорищеву.

Кроме того, в прошлом году по поручению губернатора в школе также был полностью отремонтирован пищеблок.

Нина Лубенская и Вера Медяшкина из сельского поселения Курумоч Волжского района обратили внимание Вячеслава Федорищева на отсутствие освещения на участке автодороги между п. Волжский и п. Курумоч. В темное время суток здесь повышается риск дорожно-транспортных происшествий.

Это участок дороги с высокой интенсивностью движения, в текущем году по госконтракту там были выполнены работы по устранению колейности и иных дефектов проезжей части.

"Мы асфальт поменяли и про освещение не забыли. Работы начнутся буквально через несколько дней, за полтора месяца сделаем. Вы правы, очень важен аспект по безопасности, это базовая вещь. В конце августа у нас будет полностью освещенная дорога", - заверил губернатор жительниц.

Протяженность линии наружного освещения, которое здесь установят, составит 5,5 км.

Также Вячеслав Федорищев поинтересовался, что еще необходимо людям в поселке. В разговоре с жительницами выяснилось, что на указанном участке дороги в сторону Тольятти нет остановочного павильона для людей, ожидающих транспорт.

Губернатор поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергею Неретину проработать этот вопрос.

"Остановку мы сделаем. Спасибо, что не ограничились запланированным вопросом и подсказали, какие еще проблемы есть", - обратился Вячеслав Федорищев к заявительницам.