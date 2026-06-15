Губернатор поручил ускорить решение проблем с транспортом и дорогами в муниципалитетах

В понедельник, 15 июня, на оперативном совещании, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.

Многочисленные жалобы поступают от жителей Исаклинского района по вопросу отмены автобусного сообщения до Самары. В районе проживает более 12 тысяч человек, потребность в пассажирском транспорте до областного центра большая, не у всех жителей имеется личный автотранспорт.

"Проходящий автобус из Шенталы всегда полный, уехать на нем нет возможности", — отмечают жители.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин сообщил, что ранее транспортное сообщение обеспечивалось межмуниципальным автобусным маршрутом № 541 Самара — Исаклы. Однако в связи с низким пассажиропотоком и нерентабельностью перевозок перевозчик принял решение отказаться от обслуживания маршрута. Для возобновления работы маршрута № 541 объявлен открытый конкурс по отбору нового перевозчика, который состоится 15 июля.

"В настоящее время транспортную связь села Исаклы и города Самары обеспечили проходящие по межмуниципальному маршруту перевозчики, это № 632 Самара-Шентала", — уточнил Сергей Неретин.

Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить жителей села доступным транспортом и найти добросовестного перевозчика. Он также поручил министерству транспорта и министерству региональной безопасности проанализировать потенциальных подрядчиков.

Еще один проблемный вопрос поступил из села Клявлино. Жители улицы Спортивной уже несколько лет обращаются с просьбой о благоустройстве дороги. Многодетная мать Ирина Лебедева сообщила, что ремонт был обещан, однако до сих пор не выполнен. По ее словам, автомобили застревают в грязи, а передвижение по улице затруднено для детей, пожилых людей и других жителей.

"В феврале этого года был организован сход граждан, на котором было принято решение об участии в программе "Народный бюджет". Заявка была сформирована, подана, конкурсный отбор удачно прошли. В конце мая постановление Правительства подписано о выделении средств. В настоящий момент ждём финансирование и доведения лимитов от Министерства внутренней политики и подписания соглашения о выделении субсидий. До 1 сентября работы по ремонту автомобильной дороги будут завершены", — доложил глава м. р. Клявлинский Василий Колесников.

Глава региона поручил региональному Министерству финансов и Министерству внутренней политики ускорить доведение средств по объектам, получившим поддержку в рамках программы "Народный бюджет" до муниципальных образований.