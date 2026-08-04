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Логистика Транспорт и связь

Авито расширяет доставку крупногабарита с "Байкал Сервис"

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователям Авито Доставки стала доступна доставка крупногабаританых товаров через транспортную компанию "Байкал Сервис". Новый логистический партнер позволит безопасно отправлять и получать крупные грузы более чем в 100 городах России.

Для отправки заказа пользователю необходимо выбрать терминал "Байкал Сервис" при оформлении доставки, приехать в него с паспортом и показать сотруднику транспортной компании штрихкод из приложения Авито. Через этот же терминал покупатель сможет получить заказ.

Предварительно упаковывать товар не нужно — сотрудники транспортной компании помогут подобрать оптимальный способ защиты груза в зависимости от его характеристик: обрешетку, пузырчатую или стрейч-пленку. Срок хранения отправления составляет до 7 дней с момента поступления в терминал с возможностью продления еще на 7 дней. Все этапы доставки отображаются в личном кабинете пользователя на Авито.

"Мы последовательно развиваем Авито Доставку, чтобы пользователи могли безопасно покупать и продавать товары практически любых категорий и размеров. Подключение "Байкал Сервис" расширяет наши логистические возможности для крупногабаритных отправлений и делает такие сделки доступнее для пользователей по всей стране. Для нас важно, чтобы логистика не становилась ограничением при покупке или продаже, поэтому мы продолжаем развивать партнерскую сеть и делать доставку еще удобнее как для покупателей, так и для продавцов", — комментирует директор по логистике Авито Евгений Шапиро.

"Байкал Сервис" обладает широкой филиальной сетью и многолетним опытом перевозки крупногабаритных грузов.

"Мы сотрудничаем с крупнейшими онлайн-площадками и гарантируем стабильную доставку грузов. Партнерство с Авито — еще один важный шаг, который позволит обеспечить быструю и качественную отправку, а также комфортное получение товаров для пользователей платформы", — отмечает руководитель проектов доставки ООО "Байкал-Сервис ТК" Валерий Никулин.

Отправить через "Байкал Сервис" можно товары весом до 200 кг и стоимостью от 10 до 50 тысяч рублей. Доставка доступна для широкого перечня категорий — от мебели, бытовой техники и товаров для ремонта до автозапчастей, велосипедов, музыкальных инструментов и других товаров, соответствующих требованиям сервиса.

На все крупногабаритные товары, оформленные через Авито Доставку с партнером "Байкал Сервис", распространяются механики безопасной сделки. Денежные средства перечисляются продавцу только после того, как покупатель получит товар, проверит его и подтвердит, что с заказом все в порядке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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