Авито расширяет доставку крупногабарита с "Байкал Сервис"

Пользователям Авито Доставки стала доступна доставка крупногабаританых товаров через транспортную компанию "Байкал Сервис". Новый логистический партнер позволит безопасно отправлять и получать крупные грузы более чем в 100 городах России.

Для отправки заказа пользователю необходимо выбрать терминал "Байкал Сервис" при оформлении доставки, приехать в него с паспортом и показать сотруднику транспортной компании штрихкод из приложения Авито. Через этот же терминал покупатель сможет получить заказ.

Предварительно упаковывать товар не нужно — сотрудники транспортной компании помогут подобрать оптимальный способ защиты груза в зависимости от его характеристик: обрешетку, пузырчатую или стрейч-пленку. Срок хранения отправления составляет до 7 дней с момента поступления в терминал с возможностью продления еще на 7 дней. Все этапы доставки отображаются в личном кабинете пользователя на Авито.

"Мы последовательно развиваем Авито Доставку, чтобы пользователи могли безопасно покупать и продавать товары практически любых категорий и размеров. Подключение "Байкал Сервис" расширяет наши логистические возможности для крупногабаритных отправлений и делает такие сделки доступнее для пользователей по всей стране. Для нас важно, чтобы логистика не становилась ограничением при покупке или продаже, поэтому мы продолжаем развивать партнерскую сеть и делать доставку еще удобнее как для покупателей, так и для продавцов", — комментирует директор по логистике Авито Евгений Шапиро.

"Байкал Сервис" обладает широкой филиальной сетью и многолетним опытом перевозки крупногабаритных грузов.

"Мы сотрудничаем с крупнейшими онлайн-площадками и гарантируем стабильную доставку грузов. Партнерство с Авито — еще один важный шаг, который позволит обеспечить быструю и качественную отправку, а также комфортное получение товаров для пользователей платформы", — отмечает руководитель проектов доставки ООО "Байкал-Сервис ТК" Валерий Никулин.

Отправить через "Байкал Сервис" можно товары весом до 200 кг и стоимостью от 10 до 50 тысяч рублей. Доставка доступна для широкого перечня категорий — от мебели, бытовой техники и товаров для ремонта до автозапчастей, велосипедов, музыкальных инструментов и других товаров, соответствующих требованиям сервиса.

На все крупногабаритные товары, оформленные через Авито Доставку с партнером "Байкал Сервис", распространяются механики безопасной сделки. Денежные средства перечисляются продавцу только после того, как покупатель получит товар, проверит его и подтвердит, что с заказом все в порядке.