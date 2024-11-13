IBC Global вложит 3,5 млрд руб. в строительство складского комплекса в Самаре

Компания IBC Global намерена реализовать в Самаре проект складского комплекса общей площадью 46 тыс. кв. м. Информация об этом была озвучена в среду, 13 ноября, на бизнес-завтраке, организованном компанией.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Объем инвестиций оценивается в 3,46 млрд рублей.

По данным IBC Global, Самарская область по итогам трех кварталов 2024 г. вышла на первое место по метражу складских помещений, реализованных через сделки продажи и аренды. С января по сентябрь в Самарской агломерации было реализовано 182 тыс. кв. м качественных складских площадей. Это втрое больше, чем в Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде, вместе взятых. Порядка 84% от общего результата обеспечила сделка по BTS-аренде в СК "СамараТрансАвто".

Такой высокий спрос связан с выгодным географическим положением региона, который играет важную роль в транзитной торговле как по направлению Восток - Запад (Западный Китай - Европа), так и по направлению Север - Юг (Балтика - Центральная Азия - Азербайджан - Иран - Персидский залив). Регион располагает сразу тремя речными портами для судов класса "река - море", через которые открывается прямой доступ к Беломорско-Балтийской и Волго-Донской канальным системам.

При этом Самарский рынок складской недвижимости характеризует минимальная доля вакантных площадей - менее 1% от общего объема предложения.

Объем нового строительства измеряется 122 тыс. кв. м. Это 12% от общефедерального показателя (без учета Московского и Петербургского регионов). По сравнению с концом 2023 г. объем готового предложения в Самаре вырос почти на четверть.

При этом возможности дальнейшего расширения логистической инфраструктуры далеко не исчерпаны. По общему объему складского предложения на тысячу жителей (770 кв. м) Самара вдвое уступает Екатеринбургу и в полтора раза - Ростову-на-Дону, также сохраняется отставание от Новосибирска, Казани и Краснодара.

А дополнительный импульс к развитию индустрии должен придать старт работ по строительству федерального портово-логистического хаба. Возможными площадками для его размещения могут стать Сызрань или Октябрьск.