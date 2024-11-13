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Логистика Транспорт и связь

IBC Global вложит 3,5 млрд руб. в строительство складского комплекса в Самаре

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания IBC Global намерена реализовать в Самаре проект складского комплекса общей площадью 46 тыс. кв. м. Информация об этом была озвучена в среду, 13 ноября, на бизнес-завтраке, организованном компанией.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Объем инвестиций оценивается в 3,46 млрд рублей.

По данным IBC Global, Самарская область по итогам трех кварталов 2024 г. вышла на первое место по метражу складских помещений, реализованных через сделки продажи и аренды. С января по сентябрь в Самарской агломерации было реализовано 182 тыс. кв. м качественных складских площадей. Это втрое больше, чем в Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде, вместе взятых. Порядка 84% от общего результата обеспечила сделка по BTS-аренде в СК "СамараТрансАвто".

IBC Global (ООО "Инвест Бизнес Консалтинг", г. Челябинск) позиционирует себя как профессионального консультанта в сфере индустриальной и складской недвижимости. По данным открытых источников, с 2005 г. IBC реализовала порядка 115 проектов более чем в 60 городах России и в странах ближнего зарубежья. Общая сумма заключенных контрактов превысила 6,8 млрд долларов.

Такой высокий спрос связан с выгодным географическим положением региона, который играет важную роль в транзитной торговле как по направлению Восток - Запад (Западный Китай - Европа), так и по направлению Север - Юг (Балтика - Центральная Азия - Азербайджан - Иран - Персидский залив). Регион располагает сразу тремя речными портами для судов класса "река - море", через которые открывается прямой доступ к Беломорско-Балтийской и Волго-Донской канальным системам.

При этом Самарский рынок складской недвижимости характеризует минимальная доля вакантных площадей - менее 1% от общего объема предложения.

Объем нового строительства измеряется 122 тыс. кв. м. Это 12% от общефедерального показателя (без учета Московского и Петербургского регионов). По сравнению с концом 2023 г. объем готового предложения в Самаре вырос почти на четверть.

При этом возможности дальнейшего расширения логистической инфраструктуры далеко не исчерпаны. По общему объему складского предложения на тысячу жителей (770 кв. м) Самара вдвое уступает Екатеринбургу и в полтора раза - Ростову-на-Дону, также сохраняется отставание от Новосибирска, Казани и Краснодара.

А дополнительный импульс к развитию индустрии должен придать старт работ по строительству федерального портово-логистического хаба. Возможными площадками для его размещения могут стать Сызрань или Октябрьск.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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