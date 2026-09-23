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Логистика Транспорт и связь

Почта России подвела первые итоги работы в МАКС: сервисом пользуются 19 тыс. человек

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Менее года назад компания запустила в российском мессенджере МАКС собственную платформу для онлайн-коммуникации с клиентами, и уже около 19 000 человек пользуются ею на сегодняшний день.

За это время новый канал в МАКС перестал быть тестовой площадкой и превратился в полноценный рабочий инструмент: через него проходят до 3 000 обращений ежемесячно.

Чат-бот помогает за секунды решать популярные запросы: оформлять и отслеживать отправления, находить ближайшие отделения на карте, вызывать курьера на дом и рассчитывать стоимость доставки по оптимальному тарифу. Если вопрос требует детального обсуждения, бот мгновенно переводит чат на специалиста контакт-центра, сохраняя всю историю переписки.

"Технологическую стабильность работы цифрового помощника в мессенджере МАКС обеспечивает собственная омниканальная платформа Почты России. Это полностью изолированная браузерная версия сервисов, которая не требует интеграции с приложением. Все данные пользователей защищены российским шифрованием внутри закрытого цифрового периметра Почты", — отметил директор Блока по управлению онлайн-каналами Почты России Дахир Семенов.

Платформа объединяет сайт, мобильное приложение, социальные сети ("ВКонтакте", "Одноклассники"), маркетплейсы и мессенджер MAКС в единую бесшовную среду общения. В общей сложности активная аудитория цифровых кабинетов Почты составляет порядка 13 млн клиентов.

Запуск платформы состоялся в октябре 2025 г. Тогда же в мессенджере МАКС Почта запустила официальный новостной аккаунт. На сегодняшний день аудитория канала составляет порядка 8 000 уникальных пользователей.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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