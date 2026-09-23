Российские компании могут оценить уровень ИИ-зрелости своей инфраструктуры

Сбер продолжает развивать собственную методологию ИИ-трансформации разработки AI-Disrupt PDLC. Теперь её дополняет оценка уровня ИИ-зрелости — единая шкала, по которой компания может оценить, насколько процессы разработки и сопровождения ПО готовы к внедрению интеллектуальных агентов. Модель разработана под руководством СберТеха, дочерней компании Сбера.
Бесплатная экспресс-оценка доступна на портале aipdlc.ru: за 15–30 минут компания узнаёт свой уровень ИИ-зрелости, точки роста и базовые рекомендации, как выйти на следующий уровень. Новую методику оценки банк представит на конференции "ГигаКонф" для лидеров ИИ-трансформации.
Руководство AI-Disrupt PDLC объясняет, как перестроить разработку вокруг ИИ-агентов, а модель зрелости — где компания находится сейчас и что делать дальше. Она описывает шесть уровней зрелости — от нулевого до инновационного — и охватывает весь жизненный цикл продукта. Модель оценивает ИИ-зрелость компании по восьми направлениям: управление и стратегия, разработка, DevOps, тестирование, информационная безопасность, запуск и маркетинг, эксплуатация, инфраструктура искусственного интеллекта. Документ раскрывает и саму логику расчётов — понятно, из чего складывается оценка.
Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:
"Внедрять искусственный интеллект в разработку часто начинают с инструментов — но это только часть большого процесса. Если компетенции, организация процессов, работа с данными, подходы к информационной безопасности не меняются, то эффект от искусственного интеллекта невелик или вовсе сводится к нулю. Наша модель зрелости, в основе которой лежит руководство AI-Disrupt PDLC, даёт честную картину: что работает, где разрыв, с чего начинать и что улучшить. Мы стремимся помочь укрепить технологический суверенитет страны, ведь так отечественные компании смогут быстрее создавать новейшее ПО, делиться им на мировой арене, а это возможность выйти в мировые лидеры агентной разработки".
Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха:
"СберТех на собственном производственном процессе внедряет практики AI-Disrupt PDLC, и, как любая зрелая технологическая команда, мы задаёмся вопросом: действительно ли эффективно используем ИИ или просто экспериментируем. Для объективного ответа на этот вопрос была создана оценка ИИ-зрелости компаний совместно с партнёрами Logrocon, red_mad_robot и Axenix, обладающими опытом в десятках проектов по ИТ-трансформации. Это реальный инструмент для управленческих решений и понимания, куда направлять инвестиции и какие изменения принесут значимый эффект".
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