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Участникам СВО в Самарской области помогают адаптироваться к мирной жизни специалисты центров "Сердце воина" Социальные координаторы фонда "Защитники Отечества": адресная помощь от первого обращения до полного решения вопроса Продуктосбережение в Самарской области Ветерану СВО из Волжского района вручили ключи от автомобиля с ручным управлением Родители трех тысяч детей получили компенсацию за путевки в оздоровительные лагеря Самарской области 

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Участникам СВО в Самарской области помогают адаптироваться к мирной жизни специалисты центров "Сердце воина"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года более 200 человек, вернувшихся из зоны специальной военной операции, получили комплексную помощь в Cамарском центре психологической поддержки "Сердце воина". По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в Самарской области продолжает работать сеть из 54 таких центров, где нашим защитникам помогают справляться с последствиями боевого стресса, налаживать мирную жизнь после возвращения, а семьям — пережить горе утраты.

Фото: "Волжская коммуна"

Участник специальной военной операции Денис Авдеев, награжденный орденом Мужества, обратился в центр "Сердце воина" за психологической помощью. После тяжелого ранения, полученного в апреле 2025 г., военнослужащему-контрактнику пришлось уволиться по состоянию здоровья. Несмотря на серьезные испытания после ампутации части ноги, Денис не пал духом. Очень помогла семья — супруга Кристина и маленький сын, который родился, когда Денис защищал Родину в зоне СВО. Именно Кристина, психолог по образованию, посоветовала мужу обратиться в центр психологической поддержки "Сердце воина".

"Непонятно было какой протез будет, как я буду на нем ходить, как это воспримет моя семья, что вообще будет дальше. Семья восприняла это все отлично. В центр я прихожу каждую субботу с супругой на гимнастику. Я считаю, что это укрепляет семью, помогает вернуть свое внутреннее душевное состояние", — рассказал ветеран СВО.

Денис сам отмечает успехи — восстанавливается физически, адаптируется к мирной жизни, улучшается эмоциональное состояние. Герой совмещает работу на РЖД с заочным обучением на юридическом факультете в вузе.

Как отмечает психолог АНО "Сердце воина" Любовь Ангелова, основные запросы бойцов связаны с адаптацией после возвращения из зоны боевых действий. "У всех людей разная реакция на тяжелые испытания, — отмечает психолог Ангелова. — Чаще необходима поддержка, чтобы справиться со стрессом. Всегда после участия в СВО у бойцов меняется взгляд на жизнь, и близкие часто оказываются не готовы к этим переменам. Поэтому на консультации лучше приходить всей семьей".

О необходимости поддержки со стороны близких говорит и Сергей Сибилев, генеральный директор центра психологической помощи участникам СВО "Сердце воина", ветеран СВО. Потому помимо консультаций, в "Сердце воина" предлагают разные направления совместной деятельности для супругов.
"Арт-терапия, музыкотерапия, групповые занятия по ораторскому искусству, походы — много направлений. Люди общаются и находятся среди своих, им это важно, потому что первое время, когда возвращаешься из зоны боевых действий, комфортнее общаться именно с теми людьми, которые тебя понимают", — рассказывает Сергей Сибилев.

Помощь в центрах "Сердце воина" не ограничивается кабинетными приемами. Организация активно развивает форматы выездной поддержки. При необходимости специалисты выезжают на дом к тем, кто по состоянию здоровья не может посетить учреждение лично.

Сейчас функционирует 54 кабинета "Сердце воина". Деятельность их ведется в тесном в партнерстве с Ассоциацией ветеранов СВО Самарской области. Важной особенностью работы является принцип "одного окна": бойцы и члены их семей могут получить не только психологическую, но и юридическую помощь, содействие в трудоустройстве и социальную реабилитацию. Помощь оказывается бесплатно и конфиденциально всем участникам СВО и членам их семей.

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