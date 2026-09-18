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Родители 3 тысяч детей получили компенсацию за путевки в оздоровительные лагеря в Самарской области 

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 31 октября 2026 г. в Самарской области продолжается прием заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в детские лагеря. Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и доказала свою востребованность среди жителей региона.

На предоставление компенсаций родителям в областном бюджете предусмотрено более 93 млн рублей. В настоящее время компенсацией за отдых в оздоровительных лагерях уже воспользовались родители трех тысяч детей.

Одной из тех, кто уже получил меру поддержки, стала многодетная мама Татьяна Нуждина. У Татьяны три дочери. Старшая — мастер спорта по фигурному катанию и уже сама тренирует юных спортсменов, средняя учится на дизайнера, а младшая Люба еще школьница. Уже четвертый год подряд родители летом отправляют Любу в оздоровительный центр. Девочке в лагере очень нравится, а родителям нравится, что часть стоимости путевки возвращается в семейный бюджет.

"Я считаю, что это замечательная мера поддержки, большая помощь для каждой семьи. Я взяла документы после окончания заезда в лагере, приехала домой, зашла на сайт регионального министерства социально-демографической и семейной политики, там оформила все документы, заполнила заявление и отправила. Буквально через два дня мне позвонили и пригласили прийти в центр социальной защиты, чтобы предоставить оригиналы", — рассказала Татьяна Нуждина.

Размер компенсации зависит от типа выбранного лагеря. Максимальные суммы выплат установлены с учетом средней стоимости путевок. Если ребенок отдыхал в санаторно-оздоровительном лагере, максимальная компенсация составляет 17 482 рубля. В обычном оздоровительном лагере максимальная сумма -15 519 рублей. Это фиксированные значения, они не зависят от той цены, которую родители заплатили за путевку.

Важными условиями для получения выплаты являются: нахождение лагеря в специальном реестре региона, длительность смены не менее недели, возраст ребенка от 6 до 18 лет и постоянное проживание в Самарской области.

Обратиться за компенсацией можно лично в отдел компенсаций и льгот управления соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ, либо подать заявление электронно через сайт министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. При этом с 31 августа текущего года при подаче заявления на предоставление компенсации (с приложением электронных копий документов) через сайт Минсоцдема посещение управления соцзащиты населения не требуется.

"Компенсация стоимости путевки, самостоятельно приобретенной в организации оздоровления и отдыха детей в летний период, оказалась очень востребованной у родителей. Если у нас в Автозаводском районе Тольятти в 2025 году такую компенсацию выплатили 357 гражданам, то на текущий момент услуга оказана уже 615 гражданам, и прием документов продолжается", — рассказала начальник отдела назначения компенсаций и льгот Управления социальной защиты населения по Автозаводскому району Тольятти Елена Шелехова.

 

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