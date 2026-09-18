Родители 3 тысяч детей получили компенсацию за путевки в оздоровительные лагеря в Самарской области 

До 31 октября 2026 г. в Самарской области продолжается прием заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в детские лагеря. Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и доказала свою востребованность среди жителей региона.
На предоставление компенсаций родителям в областном бюджете предусмотрено более 93 млн рублей. В настоящее время компенсацией за отдых в оздоровительных лагерях уже воспользовались родители трех тысяч детей.
Одной из тех, кто уже получил меру поддержки, стала многодетная мама Татьяна Нуждина. У Татьяны три дочери. Старшая — мастер спорта по фигурному катанию и уже сама тренирует юных спортсменов, средняя учится на дизайнера, а младшая Люба еще школьница. Уже четвертый год подряд родители летом отправляют Любу в оздоровительный центр. Девочке в лагере очень нравится, а родителям нравится, что часть стоимости путевки возвращается в семейный бюджет.
"Я считаю, что это замечательная мера поддержки, большая помощь для каждой семьи. Я взяла документы после окончания заезда в лагере, приехала домой, зашла на сайт регионального министерства социально-демографической и семейной политики, там оформила все документы, заполнила заявление и отправила. Буквально через два дня мне позвонили и пригласили прийти в центр социальной защиты, чтобы предоставить оригиналы", — рассказала Татьяна Нуждина.
Размер компенсации зависит от типа выбранного лагеря. Максимальные суммы выплат установлены с учетом средней стоимости путевок. Если ребенок отдыхал в санаторно-оздоровительном лагере, максимальная компенсация составляет 17 482 рубля. В обычном оздоровительном лагере максимальная сумма -15 519 рублей. Это фиксированные значения, они не зависят от той цены, которую родители заплатили за путевку.
Важными условиями для получения выплаты являются: нахождение лагеря в специальном реестре региона, длительность смены не менее недели, возраст ребенка от 6 до 18 лет и постоянное проживание в Самарской области.
Обратиться за компенсацией можно лично в отдел компенсаций и льгот управления соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ, либо подать заявление электронно через сайт министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. При этом с 31 августа текущего года при подаче заявления на предоставление компенсации (с приложением электронных копий документов) через сайт Минсоцдема посещение управления соцзащиты населения не требуется.
"Компенсация стоимости путевки, самостоятельно приобретенной в организации оздоровления и отдыха детей в летний период, оказалась очень востребованной у родителей. Если у нас в Автозаводском районе Тольятти в 2025 году такую компенсацию выплатили 357 гражданам, то на текущий момент услуга оказана уже 615 гражданам, и прием документов продолжается", — рассказала начальник отдела назначения компенсаций и льгот Управления социальной защиты населения по Автозаводскому району Тольятти Елена Шелехова.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !