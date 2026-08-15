Выплату на школьную и спортивную форму в Самарской области получили уже почти 17 тысяч детей

В Самарской области многодетным семьям предоставляется ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы в размере 11 тыс. руб. на каждого ребёнка-школьника.

На сегодняшний день выплата уже произведена почти на 17 тыс. детей на сумму более 184,4 млн рублей. Всего в бюджете региона на 2026 год на данную меру социальной поддержки предусмотрено более 723 млн рублей.

Предоставление выплаты осуществляется в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно акцентировал внимание, что поддержка семей с детьми — один из ключевых приоритетов социальной политики региона. "Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что политика государства должна вестись вокруг совершенствования системы поддержки семей с детьми. И мы в регионе последовательно реализуем эту задачу, в том числе используя инструменты национального проекта "Семья", — отметил в своем канале в мессенджере "МАКС" глава региона.

Право на выплату имеют многодетные семьи Самарской области независимо от уровня дохода. Есть только одно важное условие — все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации.

В 2025 году выплата была предоставлена на 71 149 детей. Многодетная мама Светлана Соколенко, отмечала, что в прошлом году выплата очень помогла ее семье. "В июле я узнала, что с 1 августа можно подать заявление на выплату для покупки школьной и спортивной формы. Через "Госуслуги" заполнила заявление, приложила справки из школы, и через некоторое время деньги поступили. Собрать детей в школу — затратный процесс, и эта выплата оказалась очень кстати".

Заявление можно подать до 31 октября текущего года через портал "Госуслуги" или в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Ответы на вопросы по предоставлению данной меры социальной поддержки можно получить по телефону контакт-центра министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8-800-100-56-61.