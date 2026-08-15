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Вражеские БПЛА атаковали предприятие в Самарской области, есть пострадавшие

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 15 августа в Самарской области атаковано предприятие. Об этом в своем канале Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители Самарской области! Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы.

На данный момент уточняется информация о последствиях, а главное о пострадавших. Буду держать вас в курсе", — написал губернатор.

На месте работает мэр Самары Иван Носков. Он написал в своем канале: "Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку вражеских ракет на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. Медицинская помощь пострадавшим оказана".

Ракетная опасность в регионе была объявлена в 3:50, об отмене было сообщено в 5:35.

Напомним, что фото- и видеосъемка, а также распространение материалов последствий атаки ВСУ запрещены. 

 

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