В Чапаевске в озере Березовое утонул мужчина

В субботу, 4 июля, в озере Березовое в Чапаевске утонул 37-летний мужчина, сообщает ПСС Самарской области.
Водолазы Поисково-спасательного отряда начали поиски по заявлению полиции. Район поисков определили по показаниям свидетелей. В итоге водолазы нашли тело на глубине 7 метров в 30 метрах от берега и передали полиции.
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