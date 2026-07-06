В Чапаевске в озере Березовое утонул мужчина

В субботу, 4 июля, в озере Березовое в Чапаевске утонул 37-летний мужчина, сообщает ПСС Самарской области.

Водолазы Поисково-спасательного отряда начали поиски по заявлению полиции. Район поисков определили по показаниям свидетелей. В итоге водолазы нашли тело на глубине 7 метров в 30 метрах от берега и передали полиции.