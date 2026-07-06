Росимущество передумало отдавать участок компании "Хорс" на просеках под санаторий МВД

Росимущество, предварительно согласовавшее передачу земельного участка площадью 1,28 га между Первой и Второй просеками под санаторий ГУ МВД по Самарской области, отказалось от своих намерений, пишет "Самарское обозрение".

ГУ МВД рассчитывало построить там комплекс для оказания медицинских и санаторных услуг. Согласно его аргументам в ходе судебного противостояния (цитируется по материалам дела), "в настоящее время все сотрудники МВД России, МЧС России, Государственной фельдъегерской службы России, ФСИН России, Росгвардии, проходящие службу в Самарской области, офицерский состав ФКОУ ВО "Самарский юридический институт ФСИН", ФГКОУ "Самарский кадетский корпус МВД России", а также ряд пенсионеров указанных органов исполнительной власти состоят на медицинском учете и медицинском обеспечении в Федеральном казенном учреждении здравоохранения "Медико-санитарная часть МВД России по Самарской области". Более того, это же подразделение "на договорной основе оказывает ряд специальных медицинских услуг сотрудникам Следственного комитета России, таможенных органов России и ФССП России". "Учитывая социальную значимость создания единого комплекса зданий для оказания медицинских и санаторных услуг для сотрудников и пенсионеров правоохранительных органов, в 2024 г. депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Хинштейном А.Е. указано на необходимость скорейшей реализации необходимых для этого мероприятий".

Прежним владельцем площадки было ООО "Хорс", считавшееся подконтрольным бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. В июне 2023 г. депутат Александр Хинштейн сообщил в своем личном телеграм-канале, что "ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных (пока) руководителей фирмы "Хорс", подконтрольной семье Ефанова".

"Дело возбуждено по результатам инициированной мной прокурорской проверки", — подчеркивал Хинштейн. "При рыночной стоимости от 1 млрд участки в природоохранной зоне на берегу Волги, по соседству с резиденцией губернатора, были выкуплены ООО "Хорс" у мэрии Самары всего за 14 млн. Схема приватизации была откровенно мошеннической: "Хорс" арендовал землю под строительство дома отдыха, но вместо здравницы здесь появилось 12 недостроенных коттеджей", — писал в своем канале депутат.

Итогом уголовного дела, которое вело ГУ МВД, стал приговор с реальным сроком для директора ООО "Хорс" — Дмитрий Полянский получил пять лет исправительной колонии общего режима. До семьи Ефанова или кого-либо из возможных подельников Полянского правоохранители так и не добрались. ООО "Хорс", лишившись земли, было обанкрочено и ликвидировано.

С 1 октября 2024 г. новым собственником участка в 3,8 га стала Российская Федерация (а не муниципалитет Самары, как до продажи ООО "Хорс"). Уже 31 октября 2024 г. в адрес ТУ Росимущества было направлено обращение от полицейского ведомства по вопросу предоставления в постоянное (бессрочное) пользование части этого земельного участка. 3 декабря 2024 г. ТУ Росимущества дало предварительное согласие на закрепление участка за ГУ МВД по Самарской области. После этого главк, согласовав позицию с МВД России (письма от 20 февраля и 24 марта 2025 г.), 28 марта 2025 г. направил уже заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов в ТУ Росимущества. Только для того, чтобы 26 июня 2025 г. получить отказ от ведомства, изменившего свою позицию.

Попытки ГУ МВД в досудебном порядке решить ситуацию и получить участок закончились ничем. Тогда 25 сентября 2025 г. оно вышло в суд с требованием признать незаконным отказ.

Рассмотрение продлилось до июля текущего года, в итоге арбитраж нашел требования полицейских "необоснованными и не подлежащими удовлетворению": он посчитал, что у Росимущества "имелись основания для отказа в заявлении ГУ МВД России".

Из текста решения следует, что "суд неоднократно предлагал заявителю подтвердить наличие у него оснований для получения испрашиваемого земельного участка". ГУ МВД по Самарской области в ответ, если верить материалам суда, ссылалось исключительно на Земельный кодекс РФ, который дает возможность предоставлять участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование органам государственной власти и органам местного самоуправления (п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса).