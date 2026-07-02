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В Самаре состоялась презентация современного электропоезда: в июне новым составом перевезено более 18 тыс. пассажиров Из Курумоча запускают авиарейсы в Сухум На Авито Спецтехника объявили о запуске спецпрограммы для рынка коммерческого транспорта Авито: жители ПФО предпочитают моторные лодки всем другим видам водного транспорта Авито Авто: названы победители юбилейной премии "Автодилер года"

Транспорт Транспорт и связь

В Самаре состоялась презентация современного электропоезда: в июне новым составом перевезено более 18 тыс. пассажиров

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает пополняться подвижной состав электропоездов. В среду, 1 июля, на железнодорожной станции Самара состоялась презентация электропоезда серии ЭП2ДМ.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Самарской области-председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов и начальник Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

Развитие пригородного железнодорожного сообщения является частью транспортной стратегии Самарской области, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Реализуется системный подход к улучшению транспортной системы — повышаются удобство, качество обслуживания и взаимосвязь разных видов пассажирского транспорта.

Пригородные электропоезда, один из ключевых видов транспорта для ежедневных поездок, обеспечивают доступное и надежное сообщение между городами и районами области. Всего в 2026 году на организацию пригородных пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом в бюджете Самарской области предусмотрено более 870 млн рублей.

По результатам решений, принятых правительством региона во взаимодействии с Куйбышевской железной дорогой и АО "Самарская ППК", в текущем году запланирована поставка в Самарскую область четырех единиц нового подвижного состава серии ЭП2ДМ в 8-ми вагонном исполнении.

Первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов: "В прошлом году Губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым в диалоге с руководством Куйбышевской железной дороги было принято решение об обновлении подвижного состава парка пригородных поездов. На сегодня уже два электропоезда пришло в Самару, до конца года ожидаем еще два. В этом году мы также увеличили количество станций и открыли новые маршруты — Самара-Уфа, Сызрань-Жигулевское море. В настоящее время пассажиропоток растет темпами, превышающими прогнозы. Это говорит о том, что люди оценили качество нового подвижного состава и новых маршрутов. Поэтому сейчас мы уже обсуждаем планы на 2027 год и будем развивать пригородный железнодорожный транспорт совместно с Куйбышевской железной дорогой".

"Благодаря тесному взаимодействию с Правительством Самарской области обновляется подвижной состав, повышается качество обслуживания пассажиров. Все эти усилия, наши общие с Правительством проекты, обеспечили стабильное присутствие Самарской области в десятке лучших субъектов России по динамике пригородных перевозок, и мы планируем достичь рекордного показателя — 10 миллионов перевезенных пассажиров. Считаю, что железнодорожный транспорт должен стать основой транспортного каркаса Самарской области", — отметил Вячеслав Дмитриев.

Первый состав электропоезда серии ЭП2ДМ выведен на линию 11 июня и обслуживает поезда Сызранского направления. По будням — № 7103 Самара — Сызрань-1 и № 7104 обратно, по выходным — поезда № 7532 Сызрань-1 — Мирная и № 7565 Мирная — Сызрань-1. За первый неполный летний месяц новым составом перевезено более 18 тысяч человек.

Второй состав также доставлен в Самару, сейчас проводятся пуско-наладочные работы и процедура передачи состава в аренду АО "Самарская ППК". После этого второй электропоезд будет выведен на линию. Еще два электропоезда планируются к поступлению в сентябре и октябре этого года. Они будут курсировать на пассажирообразующих направлениях Самара — Сызрань и Самара — Похвистнево.
Правительством Самарской области будет продолжена работа по обновлению подвижного состава пригородного сообщения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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