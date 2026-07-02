В Самаре состоялась презентация современного электропоезда: в июне новым составом перевезено более 18 тыс. пассажиров

В Самарской области продолжает пополняться подвижной состав электропоездов. В среду, 1 июля, на железнодорожной станции Самара состоялась презентация электропоезда серии ЭП2ДМ.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Самарской области-председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов и начальник Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

Развитие пригородного железнодорожного сообщения является частью транспортной стратегии Самарской области, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Реализуется системный подход к улучшению транспортной системы — повышаются удобство, качество обслуживания и взаимосвязь разных видов пассажирского транспорта.

Пригородные электропоезда, один из ключевых видов транспорта для ежедневных поездок, обеспечивают доступное и надежное сообщение между городами и районами области. Всего в 2026 году на организацию пригородных пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом в бюджете Самарской области предусмотрено более 870 млн рублей.

По результатам решений, принятых правительством региона во взаимодействии с Куйбышевской железной дорогой и АО "Самарская ППК", в текущем году запланирована поставка в Самарскую область четырех единиц нового подвижного состава серии ЭП2ДМ в 8-ми вагонном исполнении.

Первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов: "В прошлом году Губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым в диалоге с руководством Куйбышевской железной дороги было принято решение об обновлении подвижного состава парка пригородных поездов. На сегодня уже два электропоезда пришло в Самару, до конца года ожидаем еще два. В этом году мы также увеличили количество станций и открыли новые маршруты — Самара-Уфа, Сызрань-Жигулевское море. В настоящее время пассажиропоток растет темпами, превышающими прогнозы. Это говорит о том, что люди оценили качество нового подвижного состава и новых маршрутов. Поэтому сейчас мы уже обсуждаем планы на 2027 год и будем развивать пригородный железнодорожный транспорт совместно с Куйбышевской железной дорогой".

"Благодаря тесному взаимодействию с Правительством Самарской области обновляется подвижной состав, повышается качество обслуживания пассажиров. Все эти усилия, наши общие с Правительством проекты, обеспечили стабильное присутствие Самарской области в десятке лучших субъектов России по динамике пригородных перевозок, и мы планируем достичь рекордного показателя — 10 миллионов перевезенных пассажиров. Считаю, что железнодорожный транспорт должен стать основой транспортного каркаса Самарской области", — отметил Вячеслав Дмитриев.

Первый состав электропоезда серии ЭП2ДМ выведен на линию 11 июня и обслуживает поезда Сызранского направления. По будням — № 7103 Самара — Сызрань-1 и № 7104 обратно, по выходным — поезда № 7532 Сызрань-1 — Мирная и № 7565 Мирная — Сызрань-1. За первый неполный летний месяц новым составом перевезено более 18 тысяч человек.

Второй состав также доставлен в Самару, сейчас проводятся пуско-наладочные работы и процедура передачи состава в аренду АО "Самарская ППК". После этого второй электропоезд будет выведен на линию. Еще два электропоезда планируются к поступлению в сентябре и октябре этого года. Они будут курсировать на пассажирообразующих направлениях Самара — Сызрань и Самара — Похвистнево.

Правительством Самарской области будет продолжена работа по обновлению подвижного состава пригородного сообщения.