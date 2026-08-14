Авито Авто: в Самарской области вырос спрос на китайские автомобили с пробегом

Согласно данным Авито Авто, в июле 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом в Самарской области вырос на 7,7% год к году. Их средняя стоимость составила 1,94 млн рублей. В число марок с наиболее заметной динамикой спроса вошли FAW, EXEED и Chery, а самыми популярными моделями стали HAVAL Jolion, Chery Tiggo (T11) и LIFAN X60.

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал FAW — его показатель за год вырос вдвое (+109,7%). В топ-3 также вошли EXEED (+6,8%) и Chery (+3,5%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Geely Coolray (+72,1%), EXEED VX (+52,7%), Chery Tiggo 8 Pro Max (+52,2%) и Tank 300 (+49,1%).

Лидерами по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стали HAVAL Jolion (1,89 млн рублей) и Chery Tiggo (T11) (330 тыс. руб.). Также в топ-10 моделей вошли LIFAN X60 (447 тыс. руб.), Geely Coolray (1,87 млн руб.), Geely Monjaro (3,35 млн руб.), Tank 300 (3,6 млн руб.), Voyah Free (3,74 млн руб.), HAVAL F7 (2,28 млн руб.), Chery Tiggo 4 Pro (1,54 млн руб.) и Chery Tiggo 7 Pro (1,54 млн руб.).

"Спрос на китайские автомобили с пробегом уверенно растет в сравнении со вторичным рынком в целом. Кроме того, в июле 2026 года доля предложений китайских автомобилей на вторичном рынке в целом по России впервые превысила 6%. Наибольший спрос концентрируется вокруг отдельных моделей: среди лидеров — Geely Monjaro и HAVAL Jolion. Снижение цен на популярные модели Changan и LIFAN также повышает их конкурентоспособность и поддерживает интерес покупателей", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

По итогам июля средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по этому показателю — Chery Tiggo (T11) (-13,4%, до 330 тыс. руб.), LIFAN Solano (-10,6%, до 295 тыс. руб.), LIFAN X60 (-9,8%, до 447 тыс. руб.), Geely Emgrand X7 (-9,4%, до 727 тыс. руб.) и Great Wall Hover H5 (-8,3%, до 625 тыс. руб.).

"Интерес к китайским авто растет вместе с ростом уровня доверия покупателей. Однако по ним пока не так много экспертизы, поэтому перед покупкой важно получить полную историю машины. Например, при проверке автомобиля важно учитывать сразу несколько факторов: история обслуживания, участие в ДТП, использование в качестве такси или каршеринга, юридический статус и многое другое. В Автотеке этот массив информации, который сервис получает с более чем 2000 источников, агрегируется в подробный и понятный отчет, а технологии ИИ анализируют всю имеющуюся информацию и выделяют ключевые факты", — добавляет Андрей Ковалев.