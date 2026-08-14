Авито Авто: в Самарской области вырос спрос на китайские автомобили с пробегом

Согласно данным Авито Авто, в июле 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом в Самарской области вырос на 7,7% год к году. Их средняя стоимость составила 1,94 млн рублей. В число марок с наиболее заметной динамикой спроса вошли FAW, EXEED и Chery, а самыми популярными моделями стали HAVAL Jolion, Chery Tiggo (T11) и LIFAN X60.
Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал FAW — его показатель за год вырос вдвое (+109,7%). В топ-3 также вошли EXEED (+6,8%) и Chery (+3,5%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Geely Coolray (+72,1%), EXEED VX (+52,7%), Chery Tiggo 8 Pro Max (+52,2%) и Tank 300 (+49,1%).
Лидерами по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стали HAVAL Jolion (1,89 млн рублей) и Chery Tiggo (T11) (330 тыс. руб.). Также в топ-10 моделей вошли LIFAN X60 (447 тыс. руб.), Geely Coolray (1,87 млн руб.), Geely Monjaro (3,35 млн руб.), Tank 300 (3,6 млн руб.), Voyah Free (3,74 млн руб.), HAVAL F7 (2,28 млн руб.), Chery Tiggo 4 Pro (1,54 млн руб.) и Chery Tiggo 7 Pro (1,54 млн руб.).
"Спрос на китайские автомобили с пробегом уверенно растет в сравнении со вторичным рынком в целом. Кроме того, в июле 2026 года доля предложений китайских автомобилей на вторичном рынке в целом по России впервые превысила 6%. Наибольший спрос концентрируется вокруг отдельных моделей: среди лидеров — Geely Monjaro и HAVAL Jolion. Снижение цен на популярные модели Changan и LIFAN также повышает их конкурентоспособность и поддерживает интерес покупателей", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
По итогам июля средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по этому показателю — Chery Tiggo (T11) (-13,4%, до 330 тыс. руб.), LIFAN Solano (-10,6%, до 295 тыс. руб.), LIFAN X60 (-9,8%, до 447 тыс. руб.), Geely Emgrand X7 (-9,4%, до 727 тыс. руб.) и Great Wall Hover H5 (-8,3%, до 625 тыс. руб.).
"Интерес к китайским авто растет вместе с ростом уровня доверия покупателей. Однако по ним пока не так много экспертизы, поэтому перед покупкой важно получить полную историю машины. Например, при проверке автомобиля важно учитывать сразу несколько факторов: история обслуживания, участие в ДТП, использование в качестве такси или каршеринга, юридический статус и многое другое. В Автотеке этот массив информации, который сервис получает с более чем 2000 источников, агрегируется в подробный и понятный отчет, а технологии ИИ анализируют всю имеющуюся информацию и выделяют ключевые факты", — добавляет Андрей Ковалев.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.