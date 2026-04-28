На 134 дорогах Самары изменят схему движения: список

Власти Самары заказали проекты организации дорожного движения для дорог местного значения. Нововведения на них планируется ввести в 2027 году.
Торги прошли в середине апреля. Заказчиком выступил муниципальный Центр организации дорожного движения. В техзадании представители организации отметили, что проработка проектов направлена на повышение эффективности использования пропускной способности дорог и уровня безопасности, снижение предпосылок возникновения ДТП и оптимизацию условий движения транспортных средств и пешеходов.
Подрядчику предстоит оценить текущее состояние дорог и представить проектные решения по организации движения с расчетами объемов строительно-монтажных работ и оценкой эффективности. Центр ожидает получить предложения по:
- скоростным режимам,
- передвижению общественного транспорта и установке остановок,
- организации одностороннего и реверсивного движения,
- расширения проезжей части,
- обустройству пешеходных переходов (в том числе надземных), велосипедных дорожек и парковок (парковочных мест),
- работе светофоров,
- размещению искусственных неровностей и средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Изменение схем организации дорожного движения спроектируют для 134 дорог, в том числе улицы Блюхера, Средне-Садовую, Елизарова, Земеца, Советскую и Набережную реки Самары: весь список. Срок выполнения работ - 1 декабря 2026 года.
Итоги торгов по выбору подрядчика пока не опубликованы. Но известно, что за свою работу победитель попросил 1,9 млн рублей, хотя начальная цена контракта была установлена в размере 6,36 млн рублей.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!