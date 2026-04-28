На 134 дорогах Самары изменят схему движения: список

Власти Самары заказали проекты организации дорожного движения для дорог местного значения. Нововведения на них планируется ввести в 2027 году.

Торги прошли в середине апреля. Заказчиком выступил муниципальный Центр организации дорожного движения. В техзадании представители организации отметили, что проработка проектов направлена на повышение эффективности использования пропускной способности дорог и уровня безопасности, снижение предпосылок возникновения ДТП и оптимизацию условий движения транспортных средств и пешеходов.

Подрядчику предстоит оценить текущее состояние дорог и представить проектные решения по организации движения с расчетами объемов строительно-монтажных работ и оценкой эффективности. Центр ожидает получить предложения по:

скоростным режимам,

передвижению общественного транспорта и установке остановок,

организации одностороннего и реверсивного движения,

расширения проезжей части,

обустройству пешеходных переходов (в том числе надземных), велосипедных дорожек и парковок (парковочных мест),

работе светофоров,

размещению искусственных неровностей и средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Изменение схем организации дорожного движения спроектируют для 134 дорог, в том числе улицы Блюхера, Средне-Садовую, Елизарова, Земеца, Советскую и Набережную реки Самары: весь список. Срок выполнения работ - 1 декабря 2026 года.

Итоги торгов по выбору подрядчика пока не опубликованы. Но известно, что за свою работу победитель попросил 1,9 млн рублей, хотя начальная цена контракта была установлена в размере 6,36 млн рублей.