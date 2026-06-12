Самарскую вейповую империю банкротят из-за долгов на 13 млрд рублей

Самарская компания ООО "Бруско фактори", специализирующаяся на производстве никотинсодержащей продукции, признана банкротом с долгом более 950 млн руб. и пока непросуженным требованием Федеральной налоговой службы еще на 12,3 млрд рублей.
Решение о признании компании несостоятельной по упрощенной процедуре отсутствующего должника вынес Арбитражный суд Самарской области 10 июня.
Требование ФНС России в размере более 956 млн рублей включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника. При этом требование налоговиков в 12,3 млрд руб. (из них 6,9 млрд руб. основного долга, а остальное пени и штраф) выделено в отдельное производство.
В конце 2025 г. сообщалось, что директор и учредитель "Бруско Фактори" Александр Веняминов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, предприниматель предоставил в налоговую ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции, которые позволили ему в период с 2021 по 2024 год уклониться от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей. Подозреваемого заключили под стражу на время расследования.
ООО "Бруско Фактори" было учреждено в 2021 г. и зарегистрировано в Самаре, по ул. Металлистов, 30. По данным ИАС Seldon.Basis, на балансе компании числятся активы на 439 млн рублей. Выручка на пике ее деятельности - в 2024 г. - составли 991 млн руб. при чистой прибыли в 200 млн рублей. В 2025 г. показатели по выручке просели до 156 млн руб. и убытка в 17 млн рублей. Компания импортировала товары из Беларуси и Китая, а свою продукцию экспортировала Грузию, Датвию, ОАЭ, Молдову, Ирак, Армению, Азербайджан Казахстан и Болгарию.
В Самаре также зарегистрировано ООО "Бруско импорт", где учредителем выступает Алексей Веняминов, который по данным СМИ, является братом Александра Веняминова. Компания судилась с таможенниками, начислившими ей около 900 млн р. акцизов за ввоз в РФ под видом расходных элементов картриджей и испарителей к вейпам. Кроме того, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками лишила "Бруско импорт" лицензии. Сейчас это решение оспаривается в суде. Выручка "Бруско импорта" в 2024 г. составила 4,5 млрд руб. при прибыли в 456 млн рублей. В 2025 г. выручка упала до 2,3 млрд руб. при убытке в 353 млн рублей.
Компании владеют двумя десятками товарных знаков, среди которых Даблер, Лост Мэри, Чапман, Эльф Бар, Armango, Ultraman, Vibrowave, Innohead, Kivik и другие.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.