Самарскую вейповую империю банкротят из-за долгов на 13 млрд рублей

Самарская компания ООО "Бруско фактори", специализирующаяся на производстве никотинсодержащей продукции, признана банкротом с долгом более 950 млн руб. и пока непросуженным требованием Федеральной налоговой службы еще на 12,3 млрд рублей.

Решение о признании компании несостоятельной по упрощенной процедуре отсутствующего должника вынес Арбитражный суд Самарской области 10 июня.

Требование ФНС России в размере более 956 млн рублей включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника. При этом требование налоговиков в 12,3 млрд руб. (из них 6,9 млрд руб. основного долга, а остальное пени и штраф) выделено в отдельное производство.

В конце 2025 г. сообщалось, что директор и учредитель "Бруско Фактори" Александр Веняминов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, предприниматель предоставил в налоговую ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции, которые позволили ему в период с 2021 по 2024 год уклониться от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей. Подозреваемого заключили под стражу на время расследования.

ООО "Бруско Фактори" было учреждено в 2021 г. и зарегистрировано в Самаре, по ул. Металлистов, 30. По данным ИАС Seldon.Basis, на балансе компании числятся активы на 439 млн рублей. Выручка на пике ее деятельности - в 2024 г. - составли 991 млн руб. при чистой прибыли в 200 млн рублей. В 2025 г. показатели по выручке просели до 156 млн руб. и убытка в 17 млн рублей. Компания импортировала товары из Беларуси и Китая, а свою продукцию экспортировала Грузию, Датвию, ОАЭ, Молдову, Ирак, Армению, Азербайджан Казахстан и Болгарию.

В Самаре также зарегистрировано ООО "Бруско импорт", где учредителем выступает Алексей Веняминов, который по данным СМИ, является братом Александра Веняминова. Компания судилась с таможенниками, начислившими ей около 900 млн р. акцизов за ввоз в РФ под видом расходных элементов картриджей и испарителей к вейпам. Кроме того, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками лишила "Бруско импорт" лицензии. Сейчас это решение оспаривается в суде. Выручка "Бруско импорта" в 2024 г. составила 4,5 млрд руб. при прибыли в 456 млн рублей. В 2025 г. выручка упала до 2,3 млрд руб. при убытке в 353 млн рублей.

Компании владеют двумя десятками товарных знаков, среди которых Даблер, Лост Мэри, Чапман, Эльф Бар, Armango, Ultraman, Vibrowave, Innohead, Kivik и другие.