Авито Услуги: спрос на услуги репетиторов в Самарской области растет даже летом

Согласно аналитике Авито Услуг, летом 2026 г. особенно значительно растет спрос изучение языков для путешествий, развивающие уроки для дошкольников по обучению письму, развитию речи и чтению, а также на подготовку выпускников к экзаменам будущего учебного года.
Спрос на знания не снижается даже летом
Лето традиционно считается низким сезоном для рынка дополнительного образования. Однако в июне 2026 года спрос на занятия с репетиторами продолжил увеличиваться. Интерес к услугам обучения, по данным сервиса Авито Услуги, вырос на 5%. При этом отдельные обучающие направления показали рост в десятки процентов. Среди них — изучение языков для путешествий и работы, занятия для детей младшего возраста и подготовка к экзаменам.
Растущий спрос показали занятия для взрослых по иностранным языкам, развивающие уроки для детей дошкольного возраста, а также подготовка к экзаменам в вузе и к школьным экзаменам на следующий учебный год.
"Продолжающийся рост связан с одной стороны с тем, что родители не готовы откладывать обучение и развитие своих детей на учебный год и предпочитают продолжать уроки и летом, с другой стороны, с сохраняющимся трендом у взрослых учеников на образование через всю жизнь" — отметил Игорь Санников, руководитель бизнес-направления "Красота, здоровье и обучение" на Авито Услугах.
Языки для путешествий: взрослые самарцы чаще нанимают репетиторов летом
По данным сервиса Авито Услуги, значительный рост спроса в июне показали курсы и частные уроки изучения языка для работы и путешествий. Наиболее популярным языком стал английский. Спрос на занятия по его изучению для работы вырос на 36%. Интерес к урокам английского для путешествий увеличился на 26%.
Средняя стоимость часа занятия с репетитором по изучению языков составляет в среднем 1200 руб. Однако финальная цена зависит в большей степени от опыта преподавателя, конкретного запроса ученика и формата урока (дистанционно или очно, в группе или индивидуально). Так, стоимость занятия в зависимости от индивидуальной ситуации может варьироваться от 500 до 5000 руб., а при покупке целого курса уроков достигать десятков тысяч рублей.
Уроки для самых маленьких
В июне к специалистам дополнительного образования стали чаще обращаться родители дошкольников. По данным Авито Услуг, спрос на обучение письму в июне вырос на 59%. Стоимость урока составляет в среднем 700 руб.
Также родители в июне чаще интересовались занятиями по развитию речи. Спрос на них вырос на 49%. Средняя стоимость занятия составила порядка 900 руб.
Популярнее в июне стало и обучение чтению. Количество просмотров объявлений по таким занятиям выросло на 41%. В среднем стоимость урока для получения навыка составляет порядка 800 руб.
Подготовка к новому учебному году началась летом
В июне сезон подготовки к экзаменам официально считается завершенным. Однако некоторые школьники, выпускники и их родители все равно продолжают обращаться к репетиторам, чтобы подготовиться к ЕГЭ или внутренним экзаменам в вузе на будущий учебный год.
Спрос на подготовку к ОГЭ в июне вырос на 17% в сравнении с маем. Также вырос интерес к подготовке к экзаменам в вузе — спрос увеличился на 14%. Средняя стоимость таких уроков составляет порядка 1200 руб.
Рост интереса отмечается и на занятия по подготовке к ЕГЭ. Спрос на услуги репетиторов в первый месяц лета в этом направлении увеличился на 13%. В среднем стоимость академического часа занятия с репетитором и на курсах по ЕГЭ составила порядка 1150 руб.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.