В Самарской области 52 проекта участников СВО и членов их семей получат гранты на развитие бизнеса

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги первого конкурса грантов для участников СВО и их семей на открытие и развитие собственного дела.
По итогам защит проектов экспертная комиссия определила победителей — 52 участника получат гранты до 500 тысяч рублей.
Это проекты в самых разных направлениях деятельности: растениеводство, производство мебели, сувенирной продукции, разведение птицы, запуск проектов в сфере общественного питания, оказания услуг по благоустройству, бытовых услуг населению.
Среди победителей также есть креативные проекты: создание витражей на заказ, прядение, декорирование помещений художественной росписью, художественное оформление топоров.
Есть и проекты, включающие целый комплекс сложных услуг: изготовление, обработка природного камня, организация складского хранения на большой площади, услуги по благоустройству территорий, развитие фермерских хозяйств, ориентированных на сбыт семян, овощей в больших объемах.
"Грантовая поддержка региона поможет нашим защитникам реализовать свои бизнес-инициативы и послужит важным шагом при адаптации участников СВО к мирной жизни, — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы видим, как победители конкурса вдохновлены своей победой и замотивированы на реализацию своих проектов. Гордимся достигнутыми результатами участников и продолжим помогать им на всех этапах деятельности уже в качестве предпринимателей".
С 2025 года центр "Мой бизнес" Самарской области активно развивает направление поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На площадке Дома предпринимателя проводят образовательные проекты, помогают развивать предпринимательские компетенции и дорабатывать конкретные инициативы.
В сентябре прошлого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева была запущена региональная программе "СВОё Дело. Самарская область".
Было проведено два потока обучения, выпускниками стали около 160 ветеранов СВО и членов их семей. Вместе с экспертами они разбирали финансовые, юридические, налоговые и маркетинговые вопросы, изучали инструменты развития бизнеса и превращали идеи в конкретные проекты.
Сертификат о прохождении программы "СВОё Дело" давал выпускникам право на участие в конкурсе грантов. Они презентовали свои бизнес-инициативы экспертам, которые оценили актуальность и значимость проектов, их экономический потенциал.
Полученные средства победители конкурса могут направить на широкий перечень расходов, включая аренду и ремонт помещений; приобретение оборудования, техники и др.
Тольяттинец Антон Кари в предпринимательстве не новичок, имел свой бизнес, но продал его в 2023 году, когда принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. По окончании контракта решил продолжить свое дело — заниматься изготовлением и установкой корпусной мебели.
"Очень рад, что оказался в числе победителей гранта. Благодаря поддержке организаторов, уверенность в том, что мы дойдем до конца и получим грант, была очень велика. Теперь я смогу осуществить свою мечту — купить фрезерный ЧПУ-станок. Спасибо за возможность встать на свой путь. Будем работать, будем развиваться, чтобы также помогать развиваться Самарской области", — делится боец.
Супруга участника СВО Ольга Цыплухина полученный грант планирует потратить на необходимое оборудование для перепелиной фермы.
"Первые эмоции — это восторг, безграничная радость, ведь понимаешь, что время было потрачено не зря — было вложено много усилий, была проведена огромная работа для получения этого гранта. Это колоссальная поддержка от государства — теперь есть возможность ускориться в запуске своего бизнеса", — рассказывает Ольга.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.