В Самарской области 52 проекта участников СВО и членов их семей получат гранты на развитие бизнеса

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги первого конкурса грантов для участников СВО и их семей на открытие и развитие собственного дела.

По итогам защит проектов экспертная комиссия определила победителей — 52 участника получат гранты до 500 тысяч рублей.

Это проекты в самых разных направлениях деятельности: растениеводство, производство мебели, сувенирной продукции, разведение птицы, запуск проектов в сфере общественного питания, оказания услуг по благоустройству, бытовых услуг населению.

Среди победителей также есть креативные проекты: создание витражей на заказ, прядение, декорирование помещений художественной росписью, художественное оформление топоров.

Есть и проекты, включающие целый комплекс сложных услуг: изготовление, обработка природного камня, организация складского хранения на большой площади, услуги по благоустройству территорий, развитие фермерских хозяйств, ориентированных на сбыт семян, овощей в больших объемах.

"Грантовая поддержка региона поможет нашим защитникам реализовать свои бизнес-инициативы и послужит важным шагом при адаптации участников СВО к мирной жизни, — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы видим, как победители конкурса вдохновлены своей победой и замотивированы на реализацию своих проектов. Гордимся достигнутыми результатами участников и продолжим помогать им на всех этапах деятельности уже в качестве предпринимателей".

С 2025 года центр "Мой бизнес" Самарской области активно развивает направление поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На площадке Дома предпринимателя проводят образовательные проекты, помогают развивать предпринимательские компетенции и дорабатывать конкретные инициативы.

В сентябре прошлого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева была запущена региональная программе "СВОё Дело. Самарская область".

Было проведено два потока обучения, выпускниками стали около 160 ветеранов СВО и членов их семей. Вместе с экспертами они разбирали финансовые, юридические, налоговые и маркетинговые вопросы, изучали инструменты развития бизнеса и превращали идеи в конкретные проекты.

Сертификат о прохождении программы "СВОё Дело" давал выпускникам право на участие в конкурсе грантов. Они презентовали свои бизнес-инициативы экспертам, которые оценили актуальность и значимость проектов, их экономический потенциал.

Полученные средства победители конкурса могут направить на широкий перечень расходов, включая аренду и ремонт помещений; приобретение оборудования, техники и др.

Тольяттинец Антон Кари в предпринимательстве не новичок, имел свой бизнес, но продал его в 2023 году, когда принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. По окончании контракта решил продолжить свое дело — заниматься изготовлением и установкой корпусной мебели.

"Очень рад, что оказался в числе победителей гранта. Благодаря поддержке организаторов, уверенность в том, что мы дойдем до конца и получим грант, была очень велика. Теперь я смогу осуществить свою мечту — купить фрезерный ЧПУ-станок. Спасибо за возможность встать на свой путь. Будем работать, будем развиваться, чтобы также помогать развиваться Самарской области", — делится боец.

Супруга участника СВО Ольга Цыплухина полученный грант планирует потратить на необходимое оборудование для перепелиной фермы.

"Первые эмоции — это восторг, безграничная радость, ведь понимаешь, что время было потрачено не зря — было вложено много усилий, была проведена огромная работа для получения этого гранта. Это колоссальная поддержка от государства — теперь есть возможность ускориться в запуске своего бизнеса", — рассказывает Ольга.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".