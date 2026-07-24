"Звезда вам в помощь": Марина Федункив взяла на себя часть забот предпринимателей

На Авито Работе подвели итоги социального проекта поддержки малого бизнеса "Звезда вам в помощь" — актриса Марина Федункив лично приехала к двум предпринимателям из Красногорска и Тимашевска, чтобы помочь им справиться с рабочей нагрузкой. Кампания призвана поддержать предпринимателей в регионах, привлечь внимание к реальным трудностям малого бизнеса и показать, что поиск сотрудников не должен становиться барьером для развития дела.
В рамках отбора предприниматели со всей России могли разместить вакансии на Авито Работе и рассказать о своем бизнесе. Главными героями проекта стали два победителя из разных регионов России — студия маникюра CHOOSE ME из Красногорска и кулинария "Гастрономика" из Тимашевска Краснодарского края. Именно к ним на один рабочий день приехала актриса Марина Федункив: она лично включилась в работу бизнесов, погрузилась в их повседневные задачи и помогла предпринимателям справиться с нагрузкой в пиковые часы.
В студии маникюра CHOOSE ME хозяйке приходилось одновременно выполнять обязанности администратора, мастера маникюра и директора. В кулинарии "Гастрономика" один сотрудник совмещала работу продавца, менеджера и официанта в разгар высокого сезона. Эти истории легли в основу серии видеороликов кампании, наглядно показывающих, как нехватка персонала заставляет предпринимателей работать сразу "за нескольких", а своевременный подбор сотрудников возвращает им возможность заниматься развитием дела.
Механика проекта была встроена в привычный путь пользователя на Авито Работе. Предприниматели переходили с лендинга кампании в личный кабинет, размещали вакансию по одной из участвующих профессий, заполняли анкету с рассказом о своем бизнесе и далее взаимодействовали с откликами в стандартном сценарии подбора. Прием заявок проходил до 31 мая, а по итогам отбора команда проекта выбрала двух победителей, к которым приехали звезда и съемочная группа.
"Когда работаешь в небольшом бизнесе, часто берешь на себя сразу все роли. В такие моменты особенно важно понимать, что есть поддержка и инструменты, которые реально помогают справляться с нагрузкой", — отмечает Ирина Бокова, владелица студии CHOOSE ME из Красногорска.
Кампания продолжила идею о том, что поиск сотрудников не должен становиться препятствием для развития бизнеса. Проект показал реальные истории предпринимателей, которым пришлось совмещать сразу несколько функций, пока не удавалось найти новых сотрудников. Марина Федункив не просто стала лицом кампании, а на один день присоединилась к работе победителей, чтобы на собственном опыте показать, с какими задачами ежедневно сталкиваются владельцы небольших компаний.
"Для предпринимателей такие проекты — это напоминание, что ты не один в своих задачах. Это не только про помощь здесь и сейчас, но и про уверенность, что решение кадровых вопросов может быть быстрым и доступным", — делится Анатолий Шалёный, собственник кулинарии "Гастрономика" из Тимашевска.
"Вести свой бизнес — это постоянный баланс: ты одновременно директор, продавец и менеджер. Именно поэтому мне было важно не просто поддержать проект "Звезда вам в помощь" как лицо кампании, а приехать в CHOOSE ME и "Гастрономику", чтобы увидеть, с какими задачами сталкиваются предприниматели и помочь. Простота поиска сотрудников на Авито Работе действительно помогает бизнесу снять часть нагрузки и вернуть время для развития. Важно, чтобы такие инициативы не оставались единичными — поддержка малого бизнеса нужна постоянно: она даёт предпринимателям уверенность, ресурсы и возможность расти. Рада была помочь и надеюсь, что эти истории вдохновят других", — комментирует актриса Марина Федункив.
Таким образом, конкурс стал не только частью рекламной кампании, но и дополнительным инструментом поддержки локального предпринимательства. Участники получили возможность рассказать о своем бизнесе широкой аудитории, а сам проект привлек внимание к проблеме кадрового дефицита в малом бизнесе и показал, насколько критичной для устойчивой работы компании может быть скорость найма.
"Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили показать реальные истории таких предпринимателей и напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени. Когда на собственнике бизнеса уже лежит множество задач, решение вопросов найма можно доверить удобным инструментам Авито Работы — чтобы быстрее находить сотрудников и больше времени уделять развитию своего дела. Занимайтесь своим делом, а мы поможем с наймом", — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...