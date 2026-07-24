До 500 млн рублей может привлечь малый и средний бизнес Самарской области по новой госпрограмме

В 2026 г. предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей могут получить кредитные средства на сумму от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей для пополнения оборотных средств по ставке "ключ плюс 3%".

Новый инструмент льготного кредитования запущен Корпорацией МСП и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с общим лимитом финансирования 150 млрд рублей.

"Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей — новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса. Мы призываем заинтересованные компании региона обращаться в центры "Мой бизнес" для консультаций и привлечения льготных средств", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Программа доступна для предпринимателей из приоритетных отраслей — туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, отдельных креативных индустрий, малым технологическим компаниям, участникам региональных программ по повышению производительности труда.

В рамках программы срок действия льготной ставки — один год. Кредит уже можно получить в банках-участниках программы.

В Самарской области к основным финансовым мерам поддержки субъектов МСП относятся программы Гарантийного фонда Самарской области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".