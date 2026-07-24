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Экономическая политика Экономика и бизнес

До 500 млн рублей может привлечь малый и средний бизнес Самарской области по новой госпрограмме

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 г. предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей могут получить кредитные средства на сумму от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей для пополнения оборотных средств по ставке "ключ плюс 3%".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Новый инструмент льготного кредитования запущен Корпорацией МСП и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с общим лимитом финансирования 150 млрд рублей.

"Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей — новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса. Мы призываем заинтересованные компании региона обращаться в центры "Мой бизнес" для консультаций и привлечения льготных средств", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Программа доступна для предпринимателей из приоритетных отраслей — туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, отдельных креативных индустрий, малым технологическим компаниям, участникам региональных программ по повышению производительности труда.

В рамках программы срок действия льготной ставки — один год. Кредит уже можно получить в банках-участниках программы.

В Самарской области к основным финансовым мерам поддержки субъектов МСП относятся программы Гарантийного фонда Самарской области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

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