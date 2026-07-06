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Занятость Экономическая политика

Авито: 60% работающих в ПФО отмечают, что спорт повышает продуктивность

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Регулярные занятия спортом, по мнению 61% респондентов из ПФО, положительно отражаются на работе. Так, 30% сотрудников определенно замечают рост продуктивности благодаря спорту, еще 31% скорее согласны с этим утверждением. Только 11% считают, что занятия спортом никак не влияют на эффективность. Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 тыс. работающих россиян, чтобы выяснить, как спорт и физическая активность влияют на их рабочую жизнь.

Согласно результатам исследования, наиболее популярными видами физической активности в Приволжском федеральном округе стали домашние тренировки. При этом 43% работающих респондентов сообщили, что их работодатели в той или иной форме поддерживают занятия спортом.

Среди работающих в ПФО наиболее популярными видами физической активности стали домашние тренировки (29%) и бег или ходьба (23%). Велосипедным спортом занимаются 17% опрошенных, посещают тренажерный зал — 13%, плаванием предпочитают заниматься 12% респондентов. Еще по 6% выбирают йогу или пилатес, командные виды спорта и танцы.

Каким спортом или физической активностью занимаются жители ПФО на данный момент

Вид спорта или физической активности

Доля ответов респондентов, %

Домашние тренировки

29%

Бег или ходьба

23%

Велосипед

17%

Тренажёрный зал

13%

Плавание

12%

Йога или пилатес

6%

Командные виды спорта

(футбол, волейбол и др.)

6%

Танцы

6%

Большинство сотрудников (91%) стараются заниматься спортом регулярно. Треть респондентов (32%) тренируются 3–4 раза в неделю, еще 31%—1—2 раза в неделю. Каждый день физической активности уделяют время 18% опрошенных.

Почти половина (40%) сотрудников, занимающихся спортом, рассказали, что работодатель поддерживает их интерес к физической активности. Так, у 16% есть корпоративные спортивные мероприятия или совместные занятия, 12% получают частичную компенсацию расходов на спорт, а 9% отмечают, что работодатели оплачивают им абонементы в спортивные клубы или секции. Еще 6% респондентов сообщили о наличии собственного фитнес-зала в офисе.

Исследование также показало, что онлайн-реклама играет заметную роль при выборе спортивных услуг. Более половины сотрудников, занимающихся спортом (58%), сообщили, что реклама полностью или частично влияет на выбор спортивного клуба, секции или тренировок. Для 10% она является одним из основных факторов принятия решения, еще 27% учитывают рекламные предложения наряду с другими критериями, а 21% обращают на них внимание время от времени.

Чаще всего опрошенные сотрудники, занимающиеся спортом, видят подходящую рекламу спортивных клубов, секций и тренировок на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (15%). Пользователи все чаще рассматривают такие площадки для выбора вариантов досуга и занятий спортом, сравнивая предложения и принимая решение на основе доступной информации.

"Сегодня многие россияне подходят к выбору спортивных занятий осознанно и заранее изучают доступные варианты. Реклама помогает спортивным клубам, секциям и тренерам быть заметнее для потенциальных клиентов именно в тот момент, когда они находятся в поиске подходящего предложения. Для бизнеса важно присутствовать на площадках, где аудитория сравнивает варианты и принимает решение о покупке абонемента или записи на тренировку", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

"Спорт для многих сотрудников — это про здоровье, ресурс и энергию, которые напрямую влияют на рабочие результаты. Мы видим, что регулярная физическая активность помогает сотрудникам чувствовать себя более продуктивными и вовлеченными. При этом важную роль играют не только инициативы работодателей, но и рекомендации из ближайшего окружения: 29% респондентов узнают о спортивных занятиях именно от друзей, коллег и родственников. Это подтверждает, что доверие и личный опыт становятся ключевыми факторами выбора, а значит, бизнесу важно быть частью этой повседневной среды" — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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