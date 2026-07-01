Наталья Соловова: "Инвестиции в индекс счастья сегодня важны для выживания бизнеса"

Современный рынок труда столкнулся с массовым выгоранием сотрудников и сменой ценностей у нового поколения специалистов, для которых психологический комфорт не менее важен, чем уровень зарплаты. На этом фоне ряд масштабных научных исследований доказал прямую связь между счастьем сотрудников и их продуктивностью.

Стоит ли HR-службам переходить к системной работе со счастьем и как измерить его уровень, где взять специалистов, способных внедрять программы благополучия внутри компании? На эти и другие вопросы в интервью "Коммерсант" ответила Наталья Соловова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой управления человеческими ресурсами Института экономики и управления Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Традиционные KPI перестали быть эффективным инструментом управления. Они лишь фиксируют достигнутые результаты, но не помогают спрогнозировать внезапный уход ключевого сотрудника из-за токсичной атмосферы или переутомления. В настоящее время компании уделяют значительное внимание индексу счастья на работе, который работает как предиктор: помогает поддерживать вовлеченность и удерживать таланты, что критически важно для интеллектуальной экономики.

Инвестиции в "индекс счастья" стали для HR-служб вопросом выживания бизнеса.

Наилучшим выбором для российского рынка является индекс лояльности сотрудников eNPS (Employee Net Promoter Score). Это самый простой, понятный и применимый инструмент для оценки лояльности и прогнозирования текучести кадров. Другие метрики (happy index и well-being index) стоит использовать только как вспомогательные инструменты, чтобы глубже анализировать причины недовольства. Для большинства российских организаций оптимальной стратегией будет регулярное измерение eNPS с постепенным внедрением элементов well-being index по мере роста и стабилизации HR-процессов.

Внутри компании стоит внедрять принципы предпринимательского мышления, сместив фокус с контроля процессов на доверие к результатам. Главная задача — создать комфортную среду, где каждый сотрудник чувствует себя владельцем собственной зоны ответственности. Этого можно достичь путем делегирования целей вместо микроменеджмента, а также автономией в выборе методов работы. Также важно развивать культуру, в которой ошибки воспринимаются не как повод для наказания, а как возможность для обучения и дальнейшего роста. Необходимо также повышать прозрачность бизнеса, показывая прямую связь между усилиями команды и итоговым успехом компании, предлагать гибкие системы вознаграждения, привязанные к реальным достижениям. Наконец, полезно внедрять различные форматы занятности и гибких графиков работы.

Молодые люди 18–24 лет находятся в активной фазе профессионального поиска. Они склонны к смене деятельности из-за завышенных ожиданий и стремления к быстрому результату, воспринимая рутину как препятствие, а не как часть процесса. Для их удержания работодателям важно предлагать прозрачные траектории развития, возможности для обучения, гибкие форматы труда и задачи с быстрой зоной ответственности, превращая работу из источника дохода в ступень для роста их личного бренда.

Специалисты в возрастной группе 35–44 года уже нашли свою нишу, обладают автономией и ценят стабильность выше внешних атрибутов корпоративной культуры.

У большинства сотрудников в приоритете финансы и безопасность, что включает в себя высокую заработную плату, премии и широкую медицинскую страховку (ДМС). Также для них важна возможность учиться и расти по службе, а также наличие физического комфорта. Психологический комфорт и ментальное здоровье становятся ценными только тогда, когда базовые потребности уже закрыты. Поэтому в российских компаниях забота о психике персонала работает лучше, если она подается не как отдельная "психотерапевтическая услуга". Она должна выступать частью корпоративной культуры, когда руководство поддерживает команду и создает здоровые и безопасные условия труда.

ROI инвестиций в счастье сотрудников подтверждается прямой связью с финансовыми результатами бизнеса. По данным глобального отчета Gallup, высокий уровень вовлеченности персонала увеличивает прибыльность компании на 21% и производительность на 17%, одновременно с этим уменьшая затраты на найм в результате снижения текучести кадров.

Сегодня HR-специалист должен обладать не только профессиональными компетенциями: он должен понимать бизнес-аналитику и ИТ-технологии, чтобы уметь переводить эмоциональное состояние сотрудников в измеримые математические показатели. Выпускнику необходимо владеть инструментами работы с Big Data и предиктивной аналитикой, которые позволят связывать уровень счастья персонала с конкретными финансовыми результатами компании и прогнозировать кадровые риски.

С другой стороны, HR-специалисту не обойтись без высокоразвитого эмоционального интеллекта, что позволит чувствовать социально-психологический климат в коллективе и распознавать скрытые проблемы на самых ранних стадиях.

Бренд Самарского университета им. Королёва как ведущего научно-исследовательского центра Поволжья открывает перед выпускниками двери как инновационных ИТ-гигантов, так и крупнейших производственных флагманов региона. Примером успешного карьерного трека является позиция HR-бизнес-партнера. На нее амбициозный выпускник может претендовать через 7–10 лет после окончания университета. Начав свой путь со стартовой должности ассистента или рекрутера, молодой специалист становится правой рукой топ-менеджера или HR-директором.

Управление счастьем превратится из периодических опросов в непрерывный аналитический процесс, встроенный в повседневную рабочую среду каждой организации. Значимым трендом станет гиперперсонализация well-being программ на основе искусственного интеллекта и аналитики биометрических данных. Компании будут отказываться от одинакового для всех "социального пакета" и выбирать ИТ-платформы, которые в реальном времени анализируют цифровой след работника, его график, манеру коммуникации и даже показатели здоровья с умных гаджетов, что позволит заметить важные изменения в поведении человека, скорректировать его рабочую нагрузку, предложить индивидуальный график или подобрать нужную психологическую практику.

Институт экономики и управления Самарского университета им. Королёва занимается не только подготовкой студентов, но и работает с практиками. Кафедра управления человеческими ресурсами университета уже несколько лет развивает программы, где тема благополучия и вовлеченности стала частью основной логики обучения.

Для руководителей и HR-специалистов есть несколько уровней участия.

Это программы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации по управлению персоналом и современным HR-технологиям, где отдельно разбираются инструменты измерения удовлетворенности, вовлеченности и "индекса счастья".

Для фундаментального погружения в тему разработана магистерская программа "Управление персоналом и организационная психология". Ее особенность заключается в том, что магистранты одновременно получают сразу две квалификации по направлениям 38.04.03 "Управление персоналом" и 37.04.01 "Психология". Качество этой программы обеспечивается тандемом преподавателей: экономический блок ведут преподаватели кафедры управления человеческими ресурсами и HR-практики, а психологический — действующие организационные психологи и коучи, преподаватели психологического факультета Самарского университета. Благодаря такому перекрестному обучению выпускники смогут профессионально выстраивать систему благополучия на основе доказательного подхода, стать архитекторами персонализированных жизненных траекторий, помогая людям находить глубокие личные смыслы в решении бизнес-задач и быть счастливыми на работе.

Университет также может выступать научно-методическим партнером в корпоративных проектах. Это особенно полезно компаниям, которые только начинают системно работать с "индексом счастья": им помогают выстроить методологию, подобрать инструменты и оценить эффект.