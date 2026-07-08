На Авито можно узнать реальные рейтинги торговых точек для подработки

На платформе Авито Подработка появились профили и рейтинги торговых точек, чтобы желающие подработать могли заранее оценить бытовые условия и обстановку в точке, где предстоит выполнять смену. В профиле отображаются оценки исполнителей, которые уже подрабатывали на площадке, что позволяет сравнивать как точки одной компании между собой, так и точки разных заказчиков.
Профили и рейтинги торговых точек доступны в тестовом режиме для части пользователей, использующих приложение Авито на Android (с версии 225.5) и веб‑версию платформы. Профиль и рейтинг торговой точки доступны в карточке смены. Рейтинг отображается в общей ленте выдачи смен на Авито, что создает предсказуемость и прозрачность при подготовке к смене.
Чтобы открыть карточки с заданиями в веб-версии с телефона, на главной странице под поисковой строкой в горизонтальном мини‑меню нужно выбрать категорию "Работа" или "Работа и подработка", а затем в появившемся меню — раздел "Подработка".
Профиль торговой точки содержит ключевую информацию об объекте, где предстоит выполнять смену: маршрут до места, описание бытовых условий (микроволновка, чайник, место для обеда, холодильник и раздевалка), а также доступные смены на этой площадке и у заказчика в целом.
Пользователи видят преимущества и зоны роста конкретной точки, отмеченные другими исполнителями после завершения смен. Это помогает лучше понять условия подработки до выхода на смену. Все оценки анонимны и оставляются только реальными исполнителями.
Рейтинг формируется на основе отзывов исполнителей о конкретном месте подработки, а не о компании в целом. Пользователи оценивают параметры: качество обучения перед сменой, соответствие фактических задач описанию, взаимодействие с коллективом и бытовые условия — например, возможность сделать перерыв, переодеться или оставить личные вещи. Максимальное значение рейтинга — 5 баллов. Заказчикам рейтинг позволяет сравнивать оценки исполнителей по своим локациям, реагировать на запросы исполнителей для улучшения их пользовательского опыта и в результате привлекать больше исполнителей.
При его расчете учитываются оценки за последние 90 дней, при этом больший вес имеют более свежие отзывы. Такой подход позволяет отражать актуальную ситуацию на площадке и ориентироваться на недавний опыт других исполнителей.
"При выборе подработки исполнителям важно понимать не только размер вознаграждения и график, но и реальные условия работы на конкретной точке, которых на нашей платформе уже более 4 000. Профили и рейтинг торговых точек повышают прозрачность выбора: пользователи получают доступ к актуальным оценкам и подробной информации о площадке, а компании — к регулярной обратной связи для улучшения условий на конкретных местах. Новые инструменты повышают доверие как пользователей сервиса, так и всей аудитории Авито, на которую ежемесячно заходят около 70 млн человек", — комментирует Тарас Мисковец, директор по продукту сервиса временной занятости "Авито Подработка".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...