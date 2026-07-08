Самарский "Авиакор" отсудил самолет Ту-154, пригнанный на ремонт

Самарское АО "Авиакор-авиационный завод" выиграло суд по иску о признании за ним права собственности на самолет Ту-154М с регистрационным знаком RA-85708. Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы.
Напомним, самолет был выпущен Куйбышевским авиационным заводом (сейчас "Авиакор-авиационный завод") в августе 1991 г. и эксплуатировался с сентября 1991 г. до октября 2009 года. Борт изначально поступил в Красноярское управление гражданской авиации "Аэрофлота".
Как следует из материалов дела, в 2009 г. авиалайнер прибыл на площадку "Авиакора" для выполнения работ по комплексного обслуживания. Договор заключался между ЗАО "Авиакор-Сервис" и ЗАО "Авиакомпанией "Заполярье", которая выступала арендатором самолета. Собственником являлось ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии". Через несколько месяцев судно было передано в собственность "Заполярья".
Затем и "Красноярские авиалинии", и "Заполярье" были ликвидированы - первая авиакомпания в 2011 г. в результате банкротства, вторая - в 2016 г. как фактически прекратившая свою деятельность.
В 2017 г. "Авиакор" направлял в Росавиацию запрос о предоставлении сведений о собственнике воздушного судна. На него ведомство ответило, что самолет имеет свидетельство о регистрации 5 февраля 2010 г. с записью в качестве собственника - ООО "Аэродром "Шушенское" (работало на базе аэропорта Шушенское в Красноярском крае). При этом данное свидетельство не является документом, удостоверяющим право собственности на воздушное судно.
Завод неоднократно обращался в ООО "Аэродром "Шушенское" в попытках добиться решения о дальнейшей судьбе самолета. В августе 2017 г. конкурсный управляющий "Шушенского" уведомил "Авиакор", что правоустанавливающие документы на Ту-157М у компании отсутствуют и она не имеет никаких имущественных требований на него. А через два года ООО "Аэродром "Шушенское" было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.
Подавая иск, "Авиакор" указал, что с момента прилета в 2009 г. воздушного судна на территорию предприятия он добросовестно, открыто и непрерывно им владеет как своим собственным, несет бремя содержания имущества и иные обязательства, вытекающие из права собственности. В связи с этим завод просил арбитражный суд признать за ним право собственности в силу приобретательной давности.
Ответчиками по иску выступают территориальное управление Росимущества по Самарской области, минимущества региона, мэрия Самары и департамент управления имуществом Самары. Они не возражали против удовлетворения иска.
В итоге Арбитражный суд Москвы признал право собственности на самолет за "Авиакором".
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