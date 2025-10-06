В Тольятти прошёл семинар Ольги Самоваровой "Русский код управления — культура победы"

Семинар Ольги Самоваровой "Русский код управления — культура победы" прошел в Тольятти. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Русская инженерная школа" компании "Транспорт будущего".

Источник любой технологии — это человек, считают в "Транспорте будущего". Следовательно, высокотехнологичный бизнес должен исследовать социокультурные аспекты деятельности и формировать культуру, в которой люди смогут разрабатывать прорывные идеи.

В этот раз поговорить на тему пригласили разработчика авторской концепции национально-ориентированной системы управления, автора книги "Время управлять по-русски" и владелицу "РУКОН СПГруппы", входящей в топ-10 российских АКГ, Ольгу Самоварову.