"Транспорт Будущего" за полгода посетили более 2,5 тыс. гостей из разных регионов

Более 2,5 тыс. жителей Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей посетили производство "Транспорта Будущего" в Тольятти за первые шесть месяцев текущего года в рамках дней открытых дверей.
Во время визитов гости завода познакомились с производственными участками, летно-испытательным комплексом, центром управления полетами и инженерным училищем, а также приняли участие в различных активностях, например, сборке арт-объекта — цветного пазла с изображением агродрона, наблюдали за захватывающими полетами дрон-рейсеров из Белгородской области, а также получили памятные призы и подарки.
Всего с начала года компания "Транспорт будущего" организовала восемь дней открытых дверей. Проводить мероприятия начали в 2024 году для активного привлечения жителей региона и города к теме инноваций.
Участники дней открытых дверей активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях: "Я житель Самары, спасибо за прекрасную экскурсию!", "Я проживаю в Тюмени. Подруга предложила съездить на экскурсию. Спасибо, было интересно и познавательно!", "Я была сегодня с детьми, нам очень понравилось. А сын был второй раз, но первый раз на соревнованиях, и само производство он не видел. Очень впечатлился".
"Мы рады интересу жителей Тольятти и всей Самарской области к инновационным разработкам. Кроме того, мы видим все больше гостей из других регионов, поэтому приняли решение не прекращать и не сокращать количество дней открытых дверей. Приглашаем всех, кто еще не побывал на нашем производстве, и кто хочет узнать и своими глазами увидеть, как собирают гражданские беспилотники. Надеемся, что это вдохновит многих выбрать своей профессией сферу беспилотной авиации, и мы увидим участников дней открытых дверей в числе сотрудников и коллег, — отметил генеральный директор "Транспорта Будущего Самара" Илья Сидоров.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....