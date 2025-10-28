16+
Суды Происшествия

Приговор экс-министру транспорта Ивану Пивкину пересмотрят 13 ноября

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд назначил заседание по жалобе теперь уже бывшего главы министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Его осудили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).

Напомним, изначально Пивкина обвиняли в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков оспаривал ущерб. По словам защитника, в случае производства в Чувашской Республике появляются дополнительные затраты, которые превышают якобы недополученную прибыль.

В итоге Пивкина признали виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорили к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности на три года. При этом экс-министра освободили от уплаты штрафа. Также решено сразу же отменить его содержание под стражей. Приговор обжаловали и прокуратура, и сторона защиты.

Самарский облсуд назначил заседание по жалобам в апелляционной инстанции на 13:30 13 ноября. Вероятнее всего, сторона защиты будет добиваться оправдания. 

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

