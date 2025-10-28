Приговор экс-министру транспорта Ивану Пивкину пересмотрят 13 ноября

Самарский областной суд назначил заседание по жалобе теперь уже бывшего главы министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Его осудили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).

Напомним, изначально Пивкина обвиняли в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков оспаривал ущерб. По словам защитника, в случае производства в Чувашской Республике появляются дополнительные затраты, которые превышают якобы недополученную прибыль.

В итоге Пивкина признали виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорили к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности на три года. При этом экс-министра освободили от уплаты штрафа. Также решено сразу же отменить его содержание под стражей. Приговор обжаловали и прокуратура, и сторона защиты.

Самарский облсуд назначил заседание по жалобам в апелляционной инстанции на 13:30 13 ноября. Вероятнее всего, сторона защиты будет добиваться оправдания.