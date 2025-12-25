В Самаре осудили очередного фальшивого инвалида

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее мужчина приобрел фиктивные документы о том, что у него есть заболевание, позволяющее оформить инвалидность. На их основании он в Бюро МСЭ оформил II группы инвалидности, а потом получил пенсионные и социальные выплаты. Так, с 2014 по 2025 г. мужчина незаконно получил более 1,5 млн рублей.

Самарец частично признал вину и возместил 510 тыс. рублей. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.