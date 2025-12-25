В Самаре осудили очередного фальшивого инвалида

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее мужчина приобрел фиктивные документы о том, что у него есть заболевание, позволяющее оформить инвалидность. На их основании он в Бюро МСЭ оформил II группы инвалидности, а потом получил пенсионные и социальные выплаты. Так, с 2014 по 2025 г. мужчина незаконно получил более 1,5 млн рублей.
Самарец частично признал вину и возместил 510 тыс. рублей. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.