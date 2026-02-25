В Тольятти осудили организаторов финансовой пирамиды КПК "Строительно-сберегательная касса"

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор председателю и зампредседателя правления кредитного потребительского кооператива и двум их родственницам. Подсудимых признали виновными в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Речь идет о КПК "Строительно-сберегательная касса", оставившем без денег 1786 жителей разных регионов Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, республик Якутия и Марий Эл.

С 2015 по 2019 г. кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, открывал филиалы и размещал рекламу, которая обещала нереально высокие проценты от вклада. При этом некоторым пайщикам периодически выплачивали проценты для создания видимости успешной деятельности. Всего же потерпевшие перевели злоумышленникам (то есть потеряли) более 870 млн рублей.

Напомним, фигурантами уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Строительно-сберегательная касса" являются организатор преступления Любовь Марцун (Калинина), Евгения Сушкова, Яна и Сергей Лузговы. Руководила преступной группой Марцун, ранее дважды судимая за кражи и трижды - за мошенничество. На момент создания финансовой пирамиды КПК "Строительно-сберегательная касса" Марцун уже была председателем правления КПК "Касса взаимопомощи". В новую аферу она втянула свою знакомую Евгению Сушкову, сводного брата Сергея Лузгова, его жену Яну и неких не установленных следствием лиц.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от девяти до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима сроком со штрафами от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.