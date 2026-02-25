16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский облсуд отменил приговор по делу о "честной взятке" в ФНС В Самаре ужесточили приговор водителю автобуса, сбившему насмерть женщину В Тольятти осудили организаторов финансовой пирамиды КПК "Строительно-сберегательная касса" Вынесен приговор о гибели сотрудника на корпоративе "БИО-ТОН" Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

Суды Происшествия

В Тольятти осудили организаторов финансовой пирамиды КПК "Строительно-сберегательная касса"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор председателю и зампредседателя правления кредитного потребительского кооператива и двум их родственницам. Подсудимых признали виновными в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Речь идет о КПК "Строительно-сберегательная касса", оставившем без денег 1786 жителей разных регионов Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, республик Якутия и Марий Эл.
С 2015 по 2019 г. кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, открывал филиалы и размещал рекламу, которая обещала нереально высокие проценты от вклада. При этом некоторым пайщикам периодически выплачивали проценты для создания видимости успешной деятельности. Всего же потерпевшие перевели злоумышленникам (то есть потеряли) более 870 млн рублей.

Напомним, фигурантами уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Строительно-сберегательная касса" являются организатор преступления Любовь Марцун (Калинина), Евгения Сушкова, Яна и Сергей Лузговы. Руководила преступной группой Марцун, ранее дважды судимая за кражи и трижды - за мошенничество. На момент создания финансовой пирамиды КПК "Строительно-сберегательная касса" Марцун уже была председателем правления КПК "Касса взаимопомощи". В новую аферу она втянула свою знакомую Евгению Сушкову, сводного брата Сергея Лузгова, его жену Яну и неких не установленных следствием лиц.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от девяти до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима сроком со штрафами от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1