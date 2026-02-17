В Самаре начался суд над экс-главой минздрава Арменом Беняном

Во вторник, 17 февраля, Советский районный суд Самары начал процесс по делу бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Бенина и экс-главы ГКУ СО "Самарафармация" Алевтиной Игнатовой. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Заседание 17 февраля было предварительным и, в соответствии с законом, закрытым — без слушателей и без прессы. Первое же открытое заседание назначили на 25 февраля. Адвокат Беняна Алексей Дубовитченко не захотел комментировать начало процесса журналисту Волга Ньюс. От комментариев воздержался и защитник Игнатовой Дмитрий Курмаев. Источники лишь сообщили, что позиция защиты будет "непростой".
Напомним, фабула дела связана с тендерами на закупку медоборудования и расходников для нужд лечебных учреждений Самарской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Обоим подсудимым грозит реальное лишение свободы.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.