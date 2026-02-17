В Самаре начался суд над экс-главой минздрава Арменом Беняном

Во вторник, 17 февраля, Советский районный суд Самары начал процесс по делу бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Бенина и экс-главы ГКУ СО "Самарафармация" Алевтиной Игнатовой. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Заседание 17 февраля было предварительным и, в соответствии с законом, закрытым — без слушателей и без прессы. Первое же открытое заседание назначили на 25 февраля. Адвокат Беняна Алексей Дубовитченко не захотел комментировать начало процесса журналисту Волга Ньюс. От комментариев воздержался и защитник Игнатовой Дмитрий Курмаев. Источники лишь сообщили, что позиция защиты будет "непростой".

Напомним, фабула дела связана с тендерами на закупку медоборудования и расходников для нужд лечебных учреждений Самарской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Обоим подсудимым грозит реальное лишение свободы.