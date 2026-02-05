Экс-министр Плаксин оспаривает экспертизу по своему делу в суде

В четверг, 5 февраля, Самарский областной суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор теперь уже бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

В суде на этот раз допросили специалиста, который готовил экспертизу по уголовному делу. Отвечая на вопросы адвоката Плаксина, молодая специалист пояснила, что работала над экспертизой вдвоем с более опытной коллегой, которая на текущий день уволилась. С этой коллегой они выезжали на объекты, а также использовали для экспертизы данные, предоставленные следователем.

У адвоката возник вопрос, почему Плаксину сейчас ставят в ущерб сумму дорогостоящего оборудования, если оно было закуплено и стояло на складе. Эксперт ответила, что существует методика расчета по уголовному делу: в ущерб считается вся сумма по контракту как сумма невыполненных работ, поскольку в работы входят и монтаж, и запуск, и сами материалы. И только когда работы окончены, становится ясно — не бракованное ли оборудование, правильно ли все смонтировано и т. д.

При этом из вопросов адвоката следовало, что позиция защиты придерживается иного мнения: мол, дорогое оборудование было закуплено, а Плаксина винят, будто оно не закуплено. Дискуссия длилась некоторое время и потребовала переноса на следующее заседание. Оно состоится 12 февраля.



Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ, а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) завершить работы не удалось. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей. Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти. В вышестоящей инстанции (областном суде) прокуратура просит увеличить срок наказания бывшему министру до семи лет лишения свободы. Сторона защиты требует оправдания.