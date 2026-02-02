Выдумавшая ребенка самарчанка отправится в колонию

Самарский областной суд ужесточил наказание женщине, которую признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами.
Не имевшая детей самарчанка сфальсифицировала рождение ребенка, чтобы получить социальные выплаты и материнский капитал. Аферу ей предложила знакомая. 2 июля 2021 г. соучастница подала в ЗАГС Советского района заявление о рождении у обвиняемой дочери 2 июля 2021 г. и выступила "свидетельницей". Так женщины получили свидетельство о рождении, а затем оформили ежемесячное пособие одинокой матери, единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу, выплаты в связи с рождением первого ребенка, пособия на ребенка от полутора до трех лет. Общий ущерб бюджету Самарской области составил более 391 тыс. руб., а Фонду пенсионного страхования - более 163 тыс. рублей.
Кроме того, на основании фиктивных документов женщине автоматически выдали электронный сертификат на материнский капитал (483881 рубль). А августе 2021 г. в Махачкале соучастницы оформили потребительский заем на 490 тыс. руб., а маткапитал отправили на его погашение. Таким образом, общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.
Советский районный суд Самары назначил фальшивой матери штраф 350 тыс. рублей.
Однако областной суд при апелляционном рассмотрении решил ужесточить приговор. Женщине назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
