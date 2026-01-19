Самарец-террорист, работавший на Украину, получил 10 лет колонии

В Самарской области 41-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области в ноябре 2024 года. По данным следствия, самарец, разделяя идеологию проукраинского режима, предпринял попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. Он установил контакт с украинской спецслужбой. В июне 2024 г. выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения путем нанесения в людных местах на территории Самарской области надписей антироссийской направленности.

Кроме того, самарец намеревался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения ударов по топливно-энергетической инфраструктуре РФ беспилотными летательными аппаратами.

Решением Центрального окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.