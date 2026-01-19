Самарец-террорист, работавший на Украину, получил 10 лет колонии

В Самарской области 41-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области в ноябре 2024 года. По данным следствия, самарец, разделяя идеологию проукраинского режима, предпринял попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. Он установил контакт с украинской спецслужбой. В июне 2024 г. выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения путем нанесения в людных местах на территории Самарской области надписей антироссийской направленности.
Кроме того, самарец намеревался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения ударов по топливно-энергетической инфраструктуре РФ беспилотными летательными аппаратами.
Решением Центрального окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.