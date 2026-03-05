Житель Новокуйбышевска обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей

Новокуйбышевский городской суд признал местного жителя виновным в хищении денежных средств путём мошенничества при получении социальных выплат.

Мужчина обратился в соцзащиту по месту жительства с заявлением о назначении соцпомощи для развития мебельного бизнеса, при этом представил заведомо ложные сведения.

Он незаконно получил по соцконтракту 350 тысяч рублей, а полученные средства использовал по собственному усмотрению. Осуждённый отчёты о расходовании выделенных средств в ГКУ СО не предоставил.

Гражданин также не выполнил требование о возврате 350 тысяч рублей в доход государства.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и установлено удержание 10% заработной платы осуждённого в доход государства ежемесячно.

Суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба в размере 350 тысяч рублей. Сохранён арест на имущество осуждённого.

Пресс- служба Самарского областного суда уточняет, что на текущий момент приговор в законную силу не вступил.