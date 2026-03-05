Житель Новокуйбышевска обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей

Новокуйбышевский городской суд признал местного жителя виновным в хищении денежных средств путём мошенничества при получении социальных выплат.
Мужчина обратился в соцзащиту по месту жительства с заявлением о назначении соцпомощи для развития мебельного бизнеса, при этом представил заведомо ложные сведения.
Он незаконно получил по соцконтракту 350 тысяч рублей, а полученные средства использовал по собственному усмотрению. Осуждённый отчёты о расходовании выделенных средств в ГКУ СО не предоставил.
Гражданин также не выполнил требование о возврате 350 тысяч рублей в доход государства.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и установлено удержание 10% заработной платы осуждённого в доход государства ежемесячно.
Суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба в размере 350 тысяч рублей. Сохранён арест на имущество осуждённого.
Пресс- служба Самарского областного суда уточняет, что на текущий момент приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.