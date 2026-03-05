16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания, достроившая проблемный ЖК в Самаре, не смогла доказать расходы на 285 млн рублей В Самаре построят баскетбольный спорткомплекс ГК "Развитие" построит девять домов на 9-й просеке в Самаре В Усолье Шигонского района продолжается строительство Дома культуры Рассрочка 0% на квартиры в ЖК "Ласточка": для него, для нее, для них

Строительство Строительство и недвижимость

Компания, достроившая проблемный ЖК в Самаре, не смогла доказать расходы на 285 млн рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Новострой" отсудило у Самарского регионального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства 171 млн рублей. При этом изначально компания требовала 456 млн.

Фото: министерство строительства Самарской области

Дело рассматривал Арбитражный суд Самарской области. Решение по нему было вынесено 3 марта. 

Напомним, "Новострой" выступал генеральным подрядчиком при достройке 16-этажного пятисекционного ЖК "На Московском" на 18-м километре Московского шоссе в Самаре.

Дом достраивался с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". По данным "Волга Ньюс", цена контракта на достройку составляла более 1 млрд рублей. Готовность дома на момент возобновления работ составляла около 5%. Введен он был в конце 2023 года.

"Новострой", судя по всему, оценил свои затраты выше, чем предусмотренные контрактом суммы, и в августе 2024 г. обратился в арбитраж, потребовав доплатить 456,4 млн рублей. В частности, компания просила взыскать 323,6 млн руб. задолженности за фактически выполненные работы и 95 млн руб. расходов, возникших из-за роста стоимости материалов. 

В Самарском региональном фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства требования компании отвергали, заявляя, что задолженность есть, но куда меньшая, и не погашена она только потому, что "Новострой" не предъявлял необходимых документов.

Так, в ответе на запрос "Волга Ньюс" в мае 2025 г. в фонде сообщили, что задолженность, о которой заявляет "Новострой", "не подтверждена положительным заключением государственной экспертизы и не соответствует утвержденному сводно-сметному расчету".

"Имеющаяся на настоящий момент задолженность по оплате составляет менее 200 млн рублей. Оплата данной задолженности региональным фондом не произведена в связи с тем, что генеральным подрядчиком оставшаяся часть выполненных работ не была предъявлена к оплате в установленном договором порядке и не была принята техническим заказчиком фонда", - также указывалось в ответе.

По делу назначалась судебная экспертиза. Судя по решению суда, она подтвердила правоту фонда.

По данным, предоставленным Seldon.Basis, ООО "Новострой" было учреждено в 2007 году. Компания зарегистрирована в с. Подъем-Михайловка Волжского района. Директором "Новостроя" является Андрей Смирных, владельцем - Николай Габдрахманов. Совладельцем компании с 2010 по 2017 гг. являлся Павел Азаров, племянник экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. За 2024 г. год "Новострой" выручил 1,5 млрд руб., показав прибыль в 57 млн рублей. Баланс составляет почти 2 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5