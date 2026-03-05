Компания, достроившая проблемный ЖК в Самаре, не смогла доказать расходы на 285 млн рублей

ООО "Новострой" отсудило у Самарского регионального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства 171 млн рублей. При этом изначально компания требовала 456 млн.

Дело рассматривал Арбитражный суд Самарской области. Решение по нему было вынесено 3 марта.

Напомним, "Новострой" выступал генеральным подрядчиком при достройке 16-этажного пятисекционного ЖК "На Московском" на 18-м километре Московского шоссе в Самаре.

Дом достраивался с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". По данным "Волга Ньюс", цена контракта на достройку составляла более 1 млрд рублей. Готовность дома на момент возобновления работ составляла около 5%. Введен он был в конце 2023 года.

"Новострой", судя по всему, оценил свои затраты выше, чем предусмотренные контрактом суммы, и в августе 2024 г. обратился в арбитраж, потребовав доплатить 456,4 млн рублей. В частности, компания просила взыскать 323,6 млн руб. задолженности за фактически выполненные работы и 95 млн руб. расходов, возникших из-за роста стоимости материалов.

В Самарском региональном фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства требования компании отвергали, заявляя, что задолженность есть, но куда меньшая, и не погашена она только потому, что "Новострой" не предъявлял необходимых документов.

Так, в ответе на запрос "Волга Ньюс" в мае 2025 г. в фонде сообщили, что задолженность, о которой заявляет "Новострой", "не подтверждена положительным заключением государственной экспертизы и не соответствует утвержденному сводно-сметному расчету".

"Имеющаяся на настоящий момент задолженность по оплате составляет менее 200 млн рублей. Оплата данной задолженности региональным фондом не произведена в связи с тем, что генеральным подрядчиком оставшаяся часть выполненных работ не была предъявлена к оплате в установленном договором порядке и не была принята техническим заказчиком фонда", - также указывалось в ответе.

По делу назначалась судебная экспертиза. Судя по решению суда, она подтвердила правоту фонда.