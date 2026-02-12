Мэрия отклонила план строительства микрорайона на проспекте Кирова

Проект планировки кварталов, расположенных в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы, нужно доработать. Такое решение вынесла мэрия Самары по итогам рассмотрения документации.

Разработало проект тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания выиграла аукцион и заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова. Посмотрите карту.

На этой площадке расположены старые двухэтажные дома. Застройщику предстоит их расселить и снести, а на освобожденной территории построить новое жилье. В проекте планировки компания как раз отразила свои решения по застройке.

Документ представили на суд жителей в конце декабря 2025 года. Согласно проекту, "Паритет" собирается построить ЖК высотой не более 97,5 метра общей площадью 315,2 тысячи кв. метров. Количество квартир — 3554, население — 4683 человека. Очередность строительства отображена на схеме.

Фото: мэрия Самары

Также застройщик обязуется построить детский сад на 240 мест на ул. Краснодонской и подготовить проект школы на 900 мест (ко второму кварталу 2029 года). Возвести ее собираются на пересечении ул. Свободы и Краснодонской.

Участников общественных обсуждений проект не устроил. В частности, поступили замечания относительно высотности застройки и увеличению нагрузки на проспект Кирова, где уже сейчас часто возникают пробки. Почитайте подробности.

Городскую администрацию проект также не устроил. Из постановления следует, что он был отклонен, так как документация не соответствует решению о комплексном развитии территории и нарушает положения Градостроительного кодекса РФ. Проект вернули "Паритету" на доработку.