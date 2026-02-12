16+
Мэрия отклонила план строительства микрорайона на проспекте Кирова "СовДел" добился права на строительство высотки в Тольятти по разрешению от 2015 года "Глобал Вижн" показал, как будет выглядеть новый детский сад в Амграде Структура "Града" подала в суд на мэрию Самары В Самаре предложили установить механизированные двухуровневые парковки

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия отклонила план строительства микрорайона на проспекте Кирова

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект планировки кварталов, расположенных в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы, нужно доработать. Такое решение вынесла мэрия Самары по итогам рассмотрения документации.

Фото: Юлия Зиганшина

Разработало проект тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания выиграла аукцион и заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова. Посмотрите карту.

На этой площадке расположены старые двухэтажные дома. Застройщику предстоит их расселить и снести, а на освобожденной территории построить новое жилье. В проекте планировки компания как раз отразила свои решения по застройке. 

Документ представили на суд жителей в конце декабря 2025 года. Согласно проекту, "Паритет" собирается построить ЖК высотой не более 97,5 метра общей площадью 315,2 тысячи кв. метров. Количество квартир — 3554, население — 4683 человека. Очередность строительства отображена на схеме. 

Фото: мэрия Самары

Также застройщик обязуется построить детский сад на 240 мест на ул. Краснодонской и подготовить проект школы на 900 мест (ко второму кварталу 2029 года). Возвести ее собираются на пересечении ул. Свободы и Краснодонской.

Участников общественных обсуждений проект не устроил. В частности, поступили замечания относительно высотности застройки и увеличению нагрузки на проспект Кирова, где уже сейчас часто возникают пробки. Почитайте подробности. 

Городскую администрацию проект также не устроил. Из постановления следует, что он был отклонен, так как документация не соответствует решению о комплексном развитии территории и нарушает положения Градостроительного кодекса РФ. Проект вернули "Паритету" на доработку. 

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

